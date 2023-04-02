ERMAN TOROĞLU

86. dakikaya kadar gol olmamasına rağmen heyecanlı bir maç izledik. Çok pozisyon yoktu, bol ikili mücadele vardı. Topla daha fazla oynayan Galatasaray olmasına rağmen Adana Demirspor akıllı oynadı. Çok iyi alan savunması yaptılar. Birbirleriyle fazla açılmadılar, Galatasaray'a fazla pozisyon vermediler. Maç o hale geldi ki iki taraf da kazanabilirdi ve ben bu satırlara geldiğimde Galatasaray golü buldu. Bu maçta şu gözüktü; Galatasaray, Konya yenilgisinden sonra psikolojik olarak bayağı yara almış. Tabii arkadan kovalayanlar yaklaşınca psikolojik baskı başlar. Bu da sahaya yansıdı. Adana Demirsporlular aldıkları topları biraz daha dikkatli kullansalar, maç farklı olabilirdi.

maç Galatasaray için çok önemli, neden? Çünkü ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Midtsjö'nün golüyle bu stresi derbi öncesinde şimdilik üzerlerinden attılar.

Tabii hakemin de üzerinde büyük baskı vardı. Zaten tedirgin maç idare eden bir hakem. Bu maçta iyice tedirgin gözüktü. Sarı kartlar vardı, kırmızı olmadı ama bence Emre Akbaba'nın yaptığı hareketin kırmızı olması gerekirdi. Çünkü Emre topa müdahale etse de direkt rakibe geliyor. Hadi hakem öyle değerlendirdi, peki VAR'a ne demeli bilemem. Bence gri pozisyon değildi. Hakemin G.Saray lehine verdiği penaltı kararı da doğruydu.

Midtsjö'nün attığı şu gol için şu cümleyi yazabiliriz; altın vuruştu, altın goldü, belki de Galatasaray'a lig şampiyonluğunu getirecek. Çünkü aksi olsa çok farklı senaryolar çıkacaktı ortaya.