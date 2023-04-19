ERMAN TOROĞLU

Alanyasporlu yöneticiler, bence bu takım ile bu maçı oynayacaklarına Galatasaraylı yöneticilere, "Siz buraya kadar gelmeyin, masraf da yapma. Biz size üç puanı verelim, bir sonraki maça hazırlanalım" demeleri lazımdı. İnsan bu Alanyaspor'u görünce üzülüyor. Çünkü daha önceki yıllardaki Alanyaspor'u mumla arıyorsunuz. İki takım arasında o kadar fark var ki; birisi üst, diğeri alt kümenin takımı gibi. Maçın başından sonuna kadar Galatasaraylı futbolcular, "Biz bu takımı, bugün burada yeneriz" havasındaydı. Alanyasporlular da "Biz bugün bu takıma yeniliriz" havasındaydı. Sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca hiçbir bölümde oyunun süratini artırmadılar, gaza basmadılar. Normal oynadıklarında zaten gol pozisyona giriyorlardı, kendilerini hiç yormadılar. Şöyle de diyebiliriz; Bu hafta takımlar üçer maç oynayacak. Galatasaray, ilk maçını yapmadı. Çok güzel bir antrenman yaptı.

Böyle bir oyunda hakem de hiç zorlanmadı. Tribünde Galatasaraylı taraftarlar bağırdılar... Alanyaspor taraftarları herhalde çekirdek çitlemiştir ya da muhabbet etmişlerdir. İşte böyle bir maç seyrettik.

Bu da şunu gösteriyor; Türkiye Ligi fazla takımla oynanıyor. Ya takım sayısını düşüreceksiniz ya da yapacağınız play-off sistemiyle hiç olmazsa ligin ikinci devresinde keyifli maçlar izleme imkanı sağlayacaksınız.