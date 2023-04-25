ERMAN TOROĞLU

Fatih Tekke İstanbulspor'a geldikten sonra düzgün bir teknik adam profili çizdi. Hareketleri, konuşmaları ve futbolu, güzel bir ışık. Hani maçtan evvel taktiğini bile söylüyor. Jesus'un nasıl bir takım çıkaracağı belli değil. Arda'nın dünkü oyunundan sonra herhalde nerelerde hata yaptığını anlamıştır. Kamuoyu baskısı olmasa çocuğu hâlâ süründürecekti. Bu çocuğu daha evvel ilk 11'de çıkarsa sonra oyundan alsa Fenerbahçe'nin puanı farklı olurdu. Mali olarak belli bir bütçesi olan İstanbulspor, seyirci sayısı da malum; böyle bir takım kurup Süper Lig'de bu futbolu oynayabiliyor. Bütün mesele burada. Mutlaka şampiyon takımın hocası yılın teknik direktörü olacaktır ama ben şu anda Fatih Tekke'yi yılın en iyi ikinci teknik adamı yaparım. Teknik adamların başarısı bizde şampiyonlukla belirleniyor, ellerindeki malzeme ile yaptığı yemek değerlendirilmiyor. Mücadele olarak çok iyi maç oldu. Hakem mümkün olduğu kadar maçı oynatmaya kalktı. Böyle oynatınca da hatalar oldu. F.Bahçe aleyhine verdiği penaltı bence doğru ama Fenerbahçe'nin golünü iptal etmesi yanlış. İstanbul kalecisi, havadan gelen bir topta, meşin yuvarlağa doğru gidiyor. Aynı topa Pedro da gidiyor. Havadaki topa kaleci yumruk atıyor sonra da Fenerbahçeli futbolcu ile çarpışıyorlar. Eğer kaleci topu bloke etmek istese ve tutsaydı, F.Bahçeli futbolcu hareket yapıp topu elinden kaçırtsaydı faul olurdu. Pedro burada faulü gerektirecek bir hareket yapmadı. Bu pozisyona VAR da müdahale edemezdi. G.Saray'ın altın tepside sunduğu iki puanı Fenerbahçe yemedi. Sen yapamadın ama ben de yapamam diyerek geri ikram etti.