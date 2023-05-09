ERMAN TOROĞLU

G.Saray açısından korku filmi gibi bir maç… Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi yok. Rahat oynadılar. G.Saray'da dün gece yük her futbolcuya eşit binmedi. Hepsi iyi niyetle çalıştı ama çoğu gerekeni yapamadı. Başakşehir ilk yarı arkadan çabuk çıkarak G.Saray orta sahasını çabuk geçti ama o arada da gol bulamadı. İkinci yarı biraz daha G.Saray'ın üstüne gitmeye başladılar, fakat fizik olarak eski Başakşehir değildi. Muslera'yı ikinci yarı anlayamadım. Kendine gelen topları arkadaşlarına atmak istiyor ama ya taca ya Başakşehirli futbolculara gidiyor. Muslera sezon başından beri yaptığı hatalardan ders almamış. Vakit geçtikçe G.Saray'ın topa basması, topu kullanması lazım ki rakibin direncini kırsın. Bunu yapacak adamlar Kerem, İcardi, Mertens… Mertens çok yoruldu, çıktı. Kerem, iyi niyetle çalıştı ama eski Kerem değil. Rakip defansı zorlamadı.

Son 20-25 dakika tamamen kör dövüşüydü. Son dakikada Galatasaray'ın, Başakşehir'in arkasında bayağı pozisyon yakalaması gerekirdi.

Dün yolda gezerken Fenerbahçeliler şikâyet ediyorlardı; "Hocam bu takım bize sürekli stent taktırıyor" diye. Ama bu maçı seyreden G.Saraylılar da herhalde bayağı stent taktırmıştır.

Hakem Halil Umut Meler her zamanki gibi sakin, düzgün bir karşılaşma yönetti. Penaltı pozisyonunu görmesi zordu. Onda da VAR doğru ikaz etti. Dakika 90+6 olmuş, Muslera yine taca atıyor. Arkadaşlarına atıp, uzaklaştıracağına...