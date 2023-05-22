ERMAN TOROĞLU

Adana Demirspor, müthiş etkili başladı maça. 3-4 tane de iyi pozisyona girdiler. Ancak bir gol bulabildiler. Oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Sonra Beşiktaş kımıldamaya başladı. Adana Demirspor'un mücadelesine tepki koydular ve golleri de buldular. Adana Demir atamazken, Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendirdi. Maçın özeti buydu.

Güzel bir mücadele izledik. İyi hareketler vardı. Yalnız şuna değinmeden edemeyeceğim; zemin mükemmele yakın güzel. Başka takımların da buradan örnek almaları gerekir. Ben futbolcuyken, Adana sahasının çimi için İncirlik hava üssünden yardım alındığını biliyordum. Kimin emeği varsa ellerine sağlık. O zaman top oynamak isteyen takımın şevki de artıyor. Türkiye'deki bazı zeminleri gördükten sonra bu bana çöldeki vaha gibi geldi. 90 dakikanın geneline baktığımızda hangi takım kazanırdı dersek; Beşiktaş girdiği pozisyonlar, mücadele gücü, fırsatlardan faydalanma olarak galibiyeti hak etti. Adana Demirspor yöneticilerine teşekkür etmek lazım. Adana seyirci olarak zor bir şehirdir. Böyle bir topluluğu bir araya getirdikleri ve böyle bir futbol oynanmasını sağladıkları için… Adana Demirspor hücumunda bariz gol şansı mıydı, sarı mı kırmızı mı olmalıydı o tartışılır… 90+5'teki penaltıda kaleci, hatasını penaltı ile ödedi. Golü de kalesinde gördü.

NOT: Gündüz Ümraniye-A.Gücü maçını seyrettim. Resmen hakem faciası vardı. Mete Kalkavan'ı nasıl böyle maçlara veriyorlar. Allah yardım etti de A.Gücü kazandı. Bu komiteler, bu hakemler, bu federasyon seneye de bunları yaparsa üzülerek söylüyorum sahaları birbirine katar, kardeşi kardeşe kırdırırlar. Geçen yıl söylediklerimiz bu sene oldu. Seneye daha kötü olacak. Müneccim değilim, sadece tecrübeliyim. Ama başta TFF olmak üzere olayın vahametinin farkında değiller