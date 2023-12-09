ERMAN TOROĞLU

Rams Park'ta dün gece iki tane futbol oynamak isteyen takım vardı... İkisi de oyunu güzelleştirmeye çalışıyor, haliyle iyi pozisyonlar oluyor. Galatasaray kazanmak istiyor ama aklı da Kopenhag'da... Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 2-0 bitirse rahat edecek ama istedikleri olmuyor. Adana Demirspor'un ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, net bir penaltı pozisyonu. Tabii lig öyle bir hale geldi ki bu pozisyonda herkes geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçeli Samet'in pozisyonuyla karşılaştırıyor. Sarı-kırmızılar zaman zaman iyi işler yaptı ama finali bitiremedi. Özellikle Tete, karşı karşıya net goller kaçırdı.

Adana Demirspor kestiği toplarla Galatasaray'ın arka tarafına çabuk inip daha süratli gitselerdi mutlak pozisyon yakalarlardı. Onlar gidene kadar Galatasaray defansı kapandı. Galatasaray, Kopenhag'da öyle bir maça çıkacak ki Türk futbolu için de çok önemli. Haliyle futbolcu sahada iki tarafı düşünüyor. Çünkü Avrupa'da ya tam olacaklar ya hiç olmayacaklar. Galatasaray 'çok iyi kadro kurdum' diyor tamam da aylardır sol bek olayını halledemedi. Deniyorlar, deniyorlar olmuyor... O zaman da bu kadar etkili kadro kuruyorum demeyeceksin. Çünkü o tarafın kara delik. Başına ne geliyorsa oradan geliyor. Bakalım salı günü o sol tarafta kimi göreceğiz. Bu iş milli piyango gibi oldu!