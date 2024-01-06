ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. 1.5 yıllığına göreve gelen yönetim, ne yapacak merak konusu... Yeni gelen yönetim, eski yönetimin içeride hiç para bırakmadığından şikâyetçi... Giden idareciler ise diyor ki, "Kardeşim ceplerinden para koysunlar, kulübün borcunu döndürsünler. Türkiye'de işler böyle yürüyor."

Yılların birikimi dün akşamki Beşiktaş'ı gösteriyor. Bakalım yeni gelecek teknik direktör çare olacak mı? Türkiye liginde birinci ve ikinci belli, herkes üçün, dördün peşinde ama Beşiktaş herhalde bu gidişle orayı da yakalayamayacak. Kasımpaşa daha oturmuş bir takım görünümde. Yardımlaşmaları, savunmada ve hücumdaki organizasyonları son derece ahenkli ve tehlikeli. İstediklerini de zorlanmadan aldılar. Beşiktaş'ta ise hiçbir numara yok. Sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirdiğine göre, olacağı buydu…

Hani bir şarkı var 'sil baştan, sil baştan' diye. Siyahbeyazlılar, sil baştan yapacak, başka çaresi yok. Tabii taraftar ne kadar sabredecek bilinmez, çünkü bu günlere kolay gelinmedi. Konuk ekip Kasımpaşa için zor maç olmadı. Zaten İstanbul takımları için artık bu müsabakalar deplasman değil. Karşı komşuya geçip, orada oynuyorlar. Kasımpaşa stadı ile Beşiktaş stadı arasında bir tek Taksim var… Beşiktaş, o kadar güçsüz ki kendi sahasında oynamasına rağmen hakemi bile zorlayamadı.