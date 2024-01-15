ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe için öyle bir maç ki böyle 3 puanlık filan değil! Geçen maç, G.Saray'ın puan kaybetmesi, bu karşılaşmayı çok farklı bir havaya soktu. G.Antep çok akıllı oynadı. Yarı sahayı ve kendi kalesini iyi korudular, sarı-lacivertlilere geniş alan bırakmadılar. F.Bahçe de bu alana gitti gitti, duvara vurur gibi geri geldi. İrfan Can girene kadar da oyunu çok kenara alamadılar. Bu tip maçlarda iyi verkaç yapmak, şut atmak, topu kenara almak lazım. Veya ceza alanı dışı ve içinde rakip eksilteceksin ki penaltı kazanacaksın. İsmail'in değişiklikleri de neticesini vermeye başladı. Penaltıyı da kazandılar ama kaçan yine bir penaltı vardı… Zaman zaman şunu düşündüm, tamam G.Antep iyi defans yaptı da F.Bahçe'nin arkasına bu kadar gitmemeyi düşünmek doğru muydu? İşte bu maçın dönüm noktası bence bu. Çünkü G.Antep 0-0 olduğunda bir gol bulsa, bu sefer F.Bahçeli oyuncuları üzerlerine çekeceklerdi. Golü yedikten sonra bunu düşünmeye başladılar ama iş işten geçmişti. G.Antep'in iki yönlü oynayacak gücü yok. 'Benim adım Hıdır, yapacağım budur' derler, işte böyle. Bu galibiyet F.Bahçe için can suyu oldu. Çünkü lig öyle bir devreye girdi ki F.Bahçe-G.Saray'dan hangisi üst üste 2-3 maç hata yaparsa kendini geride bulur ve içerden karışabilir. Bunu iki taraf da biliyor. Hani Timur ile Beyazıt'ın vardı ya… Birbirlerinin parmaklarını ısırmışlar, birinden biri 'ah' diye bağırınca öteki kazanmış. Şu anda iki takım da böyle.