ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor... Dakika 15, G.Saray 2-0 önde. Muslera'ya ilk top 15. dakikada gidiyor. G.Saray iyi baskı yapıyor ve neticesini alıyor. Sonra oyunu Samsun'a bırakıyorlar, defans da yapmıyorlar. Samsun'a dikkat edin, F.Bahçe maçında da bir gol atmayı beklediler, hiç çıkmadılar. Yani değişik bir taktikleri yok. Çıktıkları zaman da çok ağır çıkıyorlar. Rakip defans olduğu gibi kapanıyor. Ancak çok büyük hata yaparlarsa gol atarlar. Belki diğer takımlara bu gider ama bu tarz kaliteli ekiplere işleri çok zor. Muslera'nın çıkardığı bir top var ikinci yarıda, onun haricinde doğru düzgün pozisyon da yok. İkinci yarı İcardi'nin bir pozisyonu var. Sağdan atılan ortada ceza alanında rakibi, İcardi'yi bir taraftan alıp tarafa koyuyor. Hakem de bizler gibi seyrediyor. Enteresandır, VAR'daki de seyrediyor.

Bir ofsayt pozisyonu var, yayıncı kuruluş yarı otomatikten pozisyonu getirdi ama hangi pozisyon? İki futbolcu ama topa vuruş anı yine gelmiyor. Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum. Bunu kesinlikle göstermeleri lazım. Herhalde tam otomatikte gösterirler! Hakem, İcardi'nin pozisyonuna benzer bir pozisyonda 84'te G.Saray lehine faulü verdi. Neden verdi? Çünkü orta sahada. Faulün orta sahası, ceza alanı olmaz. Faul eğer seni inandırmıyorsa, orta sahada da verme. İnanıyorsan ceza alanında da orta sahada da ver. Ama nerede öyle hakemler. Bulursanız bana da söyleyin! Samsunspor Başkanı'nı seyrettim A Spor'da. İyi şeyler söyledi verdiği röportajda. Ancak sahanın zemininin biraz daha iyi olması lazım. Çünkü futbol oyununun can damarıdır.