ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş, bir kadroyla çıktı; sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? El Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde! Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum.

Başakşehir takımı pas yapıyor. 100 tane, 200 tane, 300 tane... Orta sahada Beşiktaş yok, yan top, yan top, yan top! Ya arkadaş iyi güzel de Beşiktaş'ın orta sahası bu kadar boşken niye araya top atıp siyah-beyazlıların defansı toparlanmadan hücum etmiyorsun? Yani Başakşehir oynadığı oyunla, Beşiktaş'ın zaafını örttü.

Beşiktaş golden sonra "Kontrollü oynayayım" dedi, "Rakip araya top atmıyor, şut çekemiyor" diye düşündü ama o son korneri hesaba katmadı. Sen büyük takım gibi oynamaz, kontrollü oynayayım dersen cezayı keserler. Nitekim Emirhan da gelip 90+5'te fişi çekti. Aboubakar iyi pozisyonda değil, Cenk de değil... Semih Kılıçsoy'u da sol açığa atıyorsun o da köreliyor. Ortada oynasa hem rakip için tehlikeli, hem takım için avantaj olacak. Semih, golde asisti yaptı bir topu da direkten döndü. Beşiktaş'ın yönetimi 'Seneye hazırlık yapıyorum' diyor. Tamam da sahadaki takım seneye hiç hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandı gülüm keten helva!