ERMAN TOROĞLU

Galatasaray için çok kolay bir maçtı… Rakiple arasında büyük siklet farkı var. Sarı-kırmızılılar 90 dakika boyunca hiçbir zaman tempoyu 70'e, 80'e çıkarmadı. 50-60'la götürdü işi ve bitirdi. Çünkü rakibin Galatasaray'ı zorlayacak hali ve kalitesi yoktu. Aslında iç sahada böyle bir maç yakalıyorsun ki ben bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 78'di, skor da 3-0'a gelmişti. Galatasaray çok rahat Fenerbahçe'yi averaj olarak geçecek bir skor alabilirdi ama olmadı. Bundan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray arasında artık iyi futbol, kaliteli futbol hepsi hikâye… İki takım da çıkacak, çatır-çutur oynayacak ve kozlarını bitime bir hafta kala birbirleriyle oynayacakları maça bırakacaklar. Galatasaray bu açıdan biraz avantajlı. Rakipleri daha kolay. Fenerbahçe'ninki bir tık daha zor. Dün gece Galatasaray, kadro derinliğinin de avantajını yaşadı. Girenle çıkan arasında fazla bir kalite farkı yoktu. Bu da Okan Buruk'un avantajı. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Okan, İsmail Kartal'a göre elindeki kadroyu daha iyi kullanıyor. Nitekim bunu en son Fenerbahçe'nin oynadığı Avrupa karşılaşmasında da gördük.

Hakem açısından da zorlanacak bir maç değildi. Zaten ithal VAR'lar işin içine girince Türkiye'deki VAR rezaletinin ne boyutlarda olduğu da meydana çıktı. Çok zor olmayan bir şeyi, VAR'ı kullanarak düğüm yapan MHK ve hakemler ithal VAR'lar gelince yaptıkları rezillikleri gördüler. Bakalım iki büyükten hangisi finaldeki karşılaşmadan önce fire verecek. Çünkü artık iş oraya geldi.