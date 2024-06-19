ERMAN TOROĞLU

Maçı 3-1 kazandık. Seyretmeyenler şunu söyleyebilir; Türkiye rakibini, çok iyi oynayarak yenmiş. Ama işte oynanan maçın görüntüsü öyle değil! İlk maçlar turnuvaya tutunmak ve alışmak için önemlidir. Bizim takım, Gürcistan'a göre çok daha kaliteli. Onlara göre üst düzey oyuncularımız var. Peki 90 dakika maç neden kafa kafaya gitti? Neden öldük öldük dirildik? Sebebi şu; Montella bu işe iyi başlad ı ama hâlâ iyi götüremiyor. Takımımızın bir oyun disiplini yok. Rakip bizden daha güçsüz ve bizden düşük kalite oyunculara sahip. Buna rağmen belli disiplinli oynuyorlar ve zaman zaman da başarılı oluyorlar. Ama bizim şahsi oyuncu kapasitemizin kalitesi bu maçı 3-1 kazanmamızı sağladı. Bakınız, attığımız goller bireysel. Öyle çok iyi hazırlanıp attığımız gol de yok, pozisyon da. Topla fazla oynadık ama bu kazanmaya yetmiyor niye? Rakibin üzerine çabuk gidemiyoruz ama rakip topu kazanınca çabuk geliyor. Düşünün Barış Alper, Türk Milli Takımı'nın santrforu. Demek ki A Milli Takım'da santrfor oynayacak bir adam yok. Hava hakimiyetimiz defanstan gelecek Abdülkerim'e bağlı. Bazı şeyleri göremiyoruz… Rakip kaleci topu önüne atarak sonra eğilerek alıyor. Bizim hücumcularımız topa vurduktan sonra kaleciyi rahatsız etse, pozisyon bulurduk ama çözemediler! Rakip kontratağa çabuk çıktı ve bayağı da tehlikeli oldular. Şanslıydık. Ağır oynadık, rak-i bin kapanmasına izin verdik. Bakınız şimdi daha önemli bir noktaya geliyorum. Maçı Arjantinli bir hakem yönetti. Altını çizerek söylüyorum. Türk hakemlerini geçin, Avrupalılar da bu tarz yönetemez. Neden? Güney Amerika'da özellikle Arjantin'de maçlar çatır çatır oynanır. Hakemi çok beğendim. Turnuvadaki en iyi hakem.