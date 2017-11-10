Başkan Arda'yı almaya gidiyor

Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralayacak. Duyumlarıma göre, 7 milyon Euro’yu bulan ücretinin büyük bir bölümünü takımın göğüs reklamında yer alan ‘Nef’ firması karşılayacak. Bu transferi bizzat üstlenen Başkan Özbek, İspanya'ya giderek Barcelonalı yöneticilerle görüşecek

Galatasaray'ın geçen Çarşamba günü Divan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek'e çok yakın bir isimle sohbet ettim. Konu devre arası alınacak oyuncular üzerineydi. Benim de dostum olan o kişi, "Kanatlardaki tek hücum silahımız Rodrigues. Sol kanat için ocakta bir oyuncu alacağız" dedi. Bu isim öncelikle Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan olacak. Galatasaray yönetimi, Arda transferini Ocak ayında süresi 1.5 yıllık olmak üzere kiralamak suretiyle yapmayı düşünüyor ve yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Başkan Dursun Özbek'le birlikte yönetiminden bir isim milli maçlar arasında Barcelona kulübüyle görüşmek üzere İspanya'ya gidecek. Arda'nın Barcelona'da eline yıllık 7 milyon Euro geçiyor. Barcelona ile Galatasaray ödeme koşullarında anlaşırsa, Arda'nın parasının büyük bölümünü göğüs reklamında yer alan "Nef" inşaat firması karşılayacakmış.

Başkan Özbek'in Arda için Tudor'la da görüştüğü, Hırvat hocanın, "Çok kaliteli bir futbolcu, ona takımda her zaman yer vardır" dediği camiada sıkça konuşuluyor.

Eğer anlaşma gerçekleşirse Arda'nın ilk yarı bitmeden Florya'ya geleceğini ve Tudor'un idmanlarına önceden başlayacağını da duydum.



TAKIMA GÜÇ KATAR

Başkan Dursun Özbek neden Arda Turan'ı istiyor? Yabancı konusunda gelecekte kulüpler ellerindeki sayıyı azaltacak ve kaliteli yerli oyuncu ihtiyacı oluşacak. Dursun Özbek, Arda için "Hem iyi bir Galatasaraylı, hem de kaliteli bir futbolcu. Takıma ve hücum hattımıza güç katar" yorumunu yapıyormuş.

Bana göre de Arda Turan tekniği ve oyun zekasının yanında Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir oyuncudur. İspanya'ya gittiğinden bu yana her platformda, "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmeyen ve Galatasaray ile ilgili aidiyet duygusunu yüreğinde yaşatan bir isimdir.