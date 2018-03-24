Yarışırken değişmek risklidir... Milli Takım'da öncelikle istikrarlı bir kadro yaratmamız gerekiyor. Lucescu'nun, 17 farklı kulüpte oynayan 26 oyuncudan uyumlu ve dengeli bir Milli Takım yaratmasını sabırla bekleyeceğiz.

Kasım ayından bu yana 50 maç izleyen Lucescu'nun İrlanda maçındaki doğrusu Hakan Çalhanoğlu ile Çağlar Söyüncü dışında kadroyu yakından tanıdığı Cenk Tosun dahil Türkiye'de oynayan oyunculardan kurmasıydı. Gökhan-Topal ikilisi de Milli Takım'ın tecrübesi ve ağabeyi oldu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı olmayan oyuncuların İrlanda karşısında mücadeleleri, tempolu oyunları, coşkuları, arzuları ve istekleri göz doldurdu. Millilerin belki senkronu yoktu ama mücadele anlamında ortaya koydukları zihinsel ortaklık bu uyum eksikliğini kapattı. Milli Takımlar'ın yeniden yapılanmasında hep yerli hocalar vardır. Lucescu rekabeti doğru yönetir ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirirse başarıyı yakalar. Milli Takım'ın kadro istikrarı dışında kalıcı bir sisteme de ihtiyacı var. İrlanda önünde kanatları kullanamamak eksiğimizdi.

Cengiz Ünder-Emre Mor ikilisi yok diye kanatları sadece Gökhan-Hasan Ali gibi hücum beklerine mi emanet edeceğiz?

Kanatsız oyunda iki bekimiz hücumu ve savunmayı birlikte yaparken çok enerji harcadılar.

Cengiz ile Emre'nin alternatiflerini Lucescu bulmalı..

Bu arada Rumen hocanın Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup gibi oyuncuları vurgulayarak, "Herkes 10 numara oynamak istiyor. Oysa sahanın başka yerlerinde oynayabileceklerini de göstermeleri gerek" söylemine katılmıyorum. Çünkü bu isimler kendi takımlarında 10 numara oynuyorlar.

İrlanda karşısında top tekniği yüksek, oyun kurma becerileri güçlü Emre-Hakan- Yusuf maç boyunca hep kişisel becerileriyle ön plana çıkmaya çalıştığı için yeterli gol pozisyonları üretemedik. Değişime ve yenilenmeye İrlanda galibiyetiyle başlamak Lucescu'ya da millilere de moral olacaktır.