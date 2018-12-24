Belhanda konusunda Fatih Terim haklı çıktı. Birçok maçta koşmuyor, mücadele etmiyor, saklanıyor, kaçak dövüşüyor diye eleştirdiğimiz Belhanda'ya Terim sahip çıkmış ve Faslı yıldızın oyun bilgisine ve kalitesine inanmıştı. Onyekuru'nun attığı gol öncesi Belhanda'nın topa yaptığı koşu ve sonrasında verdiği pas ayakta alkışlanacak güzellikteydi.

Attığı gollerle geceye damgasını vuran Onyekuru, oynayacaksa sol kanatta görev yapmalı. Rodrigues solda oynadığında sağa monte olan Onyekuru yeterli verim sağlayamıyor. O Onyekuru, ikinci yarı Sivas defansının şaşkına çevirdi, iki golde de topa vuruş konusunda sakin kaldı. Ancak Onyekuru bu patlamalarını istikrara kavuşturmalı ve saman alevi gibi parlamamalı. Robinho'nun attığı iki kopya golü başta Mariano olmak üzere Maicon'un vatandaş ikramı gibiydi. Mariano ciddi pozisyon hataları yaptı. Galatasaray'ın 3-2 kaybettiği Porto maçıyla start alan Başakşehir ile devam eden coşkulu, arzulu, istekli ve kaybetmeyi kabul etmeyen futbol anlayışı, Sivasspor önünde zirve yaptı.

Soyunma odasında gerekli uyarıları alan Mariano, hatalarından arınıp pozitif futboluna döndü. Ndiaye ile Fernando ikilisi birbirlerine daha yakın oynamaya başlayınca, Sivas'ın orta alanda etkinliği azaldı. Ama Belhanda'nın dinamik oyunu, Galatasaray takımını komple ayağa kaldırırken, Feghouli de topa doğru hükmederek, öne doğru etkili toplar taşıdı ve Galatasaray'ın pozisyon zenginliği yaşamasını sağladı.

Galatasaraylı oyuncular kazandıklarında zirve yarışının içinde kalacaklarını biliyorlardı. Takım olarak iyi mücadele ettiler, birbirlerine ciddi yardımda bulundular. Galatasaraylı oyuncularının isyankar ruhu, 'teslim olmayacağız' şeklindeki dayanışmaları, uzun süredir unuttukları galibiyeti yaşamalarını sağladı.