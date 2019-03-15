Cumartesi günü (yarın) Galatasaraylılar Derneği'nin başkanlık seçimi var. Fidel Berber ile Mehmet Altıoklar başkanlık için yarışacak. Dernek başkanlığının Galatasaray'da büyük önemi vardır. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı "Mektepli" ise Galatasaraylılar Derneği'nin başkanı spor kulübünün de başkanıdır. Ben bu durumu rahmetli Özhan Canaydın döneminde yaşadım ve gördüm. Rahmetli Canaydın, Levent'te bulunan derneğe ya da diğer ismiyle cemiyete geldiğinde kendisini karşılayan dernek başkanına "Başkanım" diye hitap etmişti.

Seçime bakınca, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ile başta İnan Kıraç olmak üzere Galatasaray Vakfı, Mehmet Altıoklar'ı destekliyor. Galatasaray'daki en yaşlı ağabeyler ile genç devreler Fidel Berber'in başkan olmasını istiyor. Fidel Berber bildiğim kadarıyla başkanlık seçimine 1 yıl önce hazırlanmaya başladı. Eski başkanlarla buluşup konuştu ve icazet aldı. Yarın seçimde yaşanacak hava 23 Mart'ta yapılacak mali kongrenin de havasını belirleyecek.