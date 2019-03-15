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LEVENT TÜZEMEN
15 Mart 2019, Cuma LEVENT TÜZEMEN

Dernek seçimi ayna olacak

Cumartesi günü (yarın) Galatasaraylılar Derneği'nin başkanlık seçimi var. ile başkanlık için yarışacak. Dernek başkanlığının 'da büyük önemi vardır. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı "Mektepli" ise Galatasaraylılar Derneği'nin başkanı spor kulübünün de başkanıdır. Ben bu durumu rahmetli Özhan Canaydın döneminde yaşadım ve gördüm. Rahmetli Canaydın, Levent'te bulunan derneğe ya da diğer ismiyle cemiyete geldiğinde kendisini karşılayan dernek başkanına "Başkanım" diye hitap etmişti.
Seçime bakınca, Başkan ve yönetimi ile başta olmak üzere Galatasaray Vakfı, Mehmet Altıoklar'ı destekliyor. Galatasaray'daki en yaşlı ağabeyler ile genç devreler Fidel Berber'in başkan olmasını istiyor. Fidel Berber bildiğim kadarıyla başkanlık seçimine 1 yıl önce hazırlanmaya başladı. Eski başkanlarla buluşup konuştu ve icazet aldı. Yarın seçimde yaşanacak hava 23 Mart'ta yapılacak mali kongrenin de havasını belirleyecek.

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