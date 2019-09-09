* Gençlerbirliği'nin Taylan Antalyalı transferi için başlattığı hukuki girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Taylan Antalyalı'nın ilk kulübü olan Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş'ı telefonla aradım. Bir dokundum bin ah işittim. Bakın Başkan Aktaş bana neler söyledi: "Taylan Antalyalı'yı biz Gençlerbirliği'ne 1 milyon 500 bin TL'ye sattık. Sözleşmesine de bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediğimizi yazdık. Gençlerbirliği, oyuncuyu, BŞB Erzurum'a gönderdiğinde de bu payımızı istedik. Ancak Gençlerbirliği kulübü yöneticileri aralarında gizlilik anlaşması bulunduğunu ve bize yaptıkları protokolü veremeyeceklerini bildirdiler. 1.5 milyon TL'ye aldıkları oyuncuyu bedelsiz verdiklerine inanmıyoruz.

Şimdi oyuncu, aynı şekilde Galatasaray'a gidince tepki gösteriyorlar ve yüzde 40'lık paylarını istiyorlar. Bedelsiz gönderip bize pay vermeyenler şimdi bedelsiz giden bir oyuncudan nasıl pay istiyorlar; bilmiyorum. BŞB Erzurum, Gençlerbirliği'ni "Bonservis ödemedik" silahıyla vurdu. Protokol belgeleri de elimizde bulunuyor." Başkan Aktaş ayrıca Salih Uçan konusunda da Fenerbahçe ile aynı sorunu yaşadıklarını vurguladı. Salih'i Fenerbahçe'ye sattıklarında yapılan protokolü şöyle anlattı: "Salih'in 1 milyon 550 bin Euro'nun üzerinde satılması halinde Bucaspor satıştan yüzde 10'luk pay alacaktı. Fenerbahçe'ye Salih'i 'Alanyaspor'a kaça sattınız?' diye sordum. Cevap olarak; 'Sözleşmesini feshederek yolladık' dediler."

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