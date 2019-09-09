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LEVENT TÜZEMEN
09 Eylül 2019, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN

İşte Taylan Antalyalı gerçekleri

* Gençlerbirliği'nin Taylan Antalyalı transferi için başlattığı hukuki girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
'nın ilk kulübü olan 'un Başkanı Cihan Aktaş'ı telefonla aradım. Bir dokundum bin ah işittim. Bakın Başkan Aktaş bana neler söyledi: "Taylan Antalyalı'yı biz 'ne 1 milyon 500 bin TL'ye sattık. Sözleşmesine de bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediğimizi yazdık. Gençlerbirliği, oyuncuyu, BŞB Erzurum'a gönderdiğinde de bu payımızı istedik. Ancak Gençlerbirliği kulübü yöneticileri aralarında gizlilik anlaşması bulunduğunu ve bize yaptıkları protokolü veremeyeceklerini bildirdiler. 1.5 milyon TL'ye aldıkları oyuncuyu bedelsiz verdiklerine inanmıyoruz.
Şimdi oyuncu, aynı şekilde 'a gidince tepki gösteriyorlar ve yüzde 40'lık paylarını istiyorlar. Bedelsiz gönderip bize pay vermeyenler şimdi bedelsiz giden bir oyuncudan nasıl pay istiyorlar; bilmiyorum. BŞB Erzurum, Gençlerbirliği'ni "Bonservis ödemedik" silahıyla vurdu. Protokol belgeleri de elimizde bulunuyor." Başkan Aktaş ayrıca konusunda da ile aynı sorunu yaşadıklarını vurguladı. Salih'i Fenerbahçe'ye sattıklarında yapılan protokolü şöyle anlattı: "Salih'in 1 milyon 550 bin Euro'nun üzerinde satılması halinde Bucaspor satıştan yüzde 10'luk pay alacaktı. Fenerbahçe'ye Salih'i 'Alanyaspor'a kaça sattınız?' diye sordum. Cevap olarak; 'Sözleşmesini feshederek yolladık' dediler."
Yorumu sizlere bırakıyorum...

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