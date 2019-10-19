Sivasspor kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik. Terim formaya aç oyuncuları ilk onbire koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Ömer, Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren Emre Mor'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu. Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı. Rumen golcünün sahanın her yerine koşması, topla rakibin üzerine gitmesi Sivas savunmasının dengesini bozdu.

Hücuma sürekli destek veren Şener buna rağmen yenilen iki golde de büyük pozisyon hataları yaptı. Savunmaya sık yardıma gelen Nzonzi orta alanda buluştuğu topları akıllı pasa dönüştürdü ve hata yapmadı.

Ömer orta alanda enerji santrali gibi oynadı. Rakiple boğuştu, tekmeye kafa soktu, hücuma destek verdi. Terim savunmada pozisyon hatası yapan Ömer'i sol bekte artık oynatmamalı.

Belhanda'nın sakatlık fobisi sürüyor ve bu iyi oynamasına engel oluyor.

Galatasaray'ın kazandığı galibiyetten daha da önemlisi aç oyuncuların takım içinde yaratacağı rekabettir. Bundan sonra bazı isimler kendilerini asla vazgeçilmez olarak göremeyecektir. Ayrıca formayı kapan oyuncuların gösterdiği mücadele geçen haftalarda kötü oynayanları da olumlu etkiledi. Onlar da koşan ve mücadele eden oyunculardan feyz alarak kendi oyunlarını daha iyiye taşımaya çalıştılar. Bu galibiyet sudan sebeplerle oynamamaya çalışanlara karşı Terim'in karar verme konusunda elini daha da güçlendirecektir. 10 kişilik Sivasspor'dan iki gol yemesi Galatasaray'ın affedilemez hatasıydı.