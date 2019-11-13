Artık bölmeyin!

Son 10 yılda gelen yönetimler süresini tamamlayamıyor, bir grup sürekli huzursuzluk ateşinin altına odun atıyor. Divan Kurulu’nun görevi yönetime talip olmak değildir.

'Liseci zihniyet' tarafından sürdürülen sürek avı, kulüpte ayrışmalara neden oluyor. G.Saray'ın ceza almasını önlemiş bir yönetimi bazıları keyfi bir şekilde indirmeye çalışıyor.

Galatasaray camiası son yıllarda bir türlü kendi içinde huzuru bulamıyor. Öfkeler, tepkiler, sataşmalar, kavgalar, hakaretler birbirini kovalıyor. Son 10 yıldır göreve gelen yönetimler süresini tamamlayamıyor. Galatasaray'da öyle bir öfke rüzgârı var ki; aklı devre dışı bırakıyor. Adnan Polat'a yapılan ve Galatasaray tarihine "Kara leke" olarak geçen idari ibrasızlık sonucu yaşanan eksen kayması Galatasaray'da suların durulmasına izin vermiyor. Tüzükte yer alan "İdari ibrasızlık yaşayan yönetimler seçime gider" maddesini Galatasaray'da "Demokles'in Kılıcı" gibi kullanmaya çalışan bir grup sürekli huzursuzluk ateşinin altına odun atıyor. Adnan Polat'a, "İdari ibrasızlıkla" atılan çelmeyi "Yol haritası" olarak görenler, Mustafa Cengiz ve yönetimini indirmeye çabalıyor. Hiçbir tüzük, kanunun önünde değildir. Yargıtay'da görev yapan 52 hakimin Polat davasında oy birliğiyle verdiği "Mali ibra yeter" açıklaması geçerlidir.



BIRAKIN İŞLERİNİ YAPSINLAR!

İki şampiyonluk yaşamış, kupalar kazanmış, Sportif AŞ'yi kayyum tehlikesinden uzaklaştırıp kâra geçirmiş, UEFA ile uzlaşıp Galatasaray'ın ceza almasını önlemiş bir yönetimi birileri keyfi tavırlarla indirmeye çalışıyor. Galatasaray Divan'ı çok değerlidir ancak görevi yönetimlere talip olmak değil "Tavsiye" vermektir. Maalesef sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimi devirme hareketinin önderliğini yapıyor. Galatasaray'da sorunlar, "Bu yönetim gitsin, diğeri gelsin" diyerek çözümlenemez. Özellikle liseli olmayan başkanlara "Liseci zihniyet" tarafından sürdürülen sürek avı, Galatasaray'da ciddi ayrışmalara neden oluyor. Son dönemlerde siyasi söylemleriyle ön plana çıkanlar Galatasaray camiasına ve mevcut yönetime ciddi zarar veriyorlar. Galatasaray siyaset üstü bir kulüptür. Her türlü fikre sahip kişiler Galatasaray'da yer almaktadır. "Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır" sözünden yola çıkarsak boğaz sıkacak kavgaların yerini "Ortak akıl" almalıdır. Mevcut yönetimin süresini tamamlamasına izin verilmelidir. G.Saray'ın insanları ayrıştıran kavgalara değil, istikrarlı yönetimlere ihtiyacı var.



BAŞKAN DAVAYA MÜDAHIL OLDU

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetici Kaan Kançal, seçim ihtimaline karşılık diğer yöneticilerin açtığı davaya müdahil oldu. Başkan Cengiz ve Kançal dava açmadıkları için olası bir seçimde yeniden göreve talip olma haklarını kaybedecekti. Müdahil olma başvurusu ile birlikte bu tehlike de ortadan kalktı.



CENGİZ DIVAN'DA YOK

Bugün 13.30'da yapılacak olan Olağan Divan Kurulu toplantısına başkan Mustafa Cengiz katılmayacak ve GS TV'den açıklamalar yapacak



Metin Oktay Tesisleri

120 MİLYON TL'YE GERİ ALINIYOR!

SARI-KIRMIZILI yönetimin aklı fikri Florya ve Riva projelerinde... Başkan Cengiz ve kurmayları Emlak Konut'un sözleşmeyi feshetmesinin ardından yoğun temaslarına başlarken yeni anlaşma için son düzlüğe girildi. Buna göre Riva için yeniden Emlak Konut ile anlaşma yapılacak, Metin Oktay Tesisleri ise geri alınacak. Ancak Florya için sarı-kırmızılılar daha önce aldıkları 120 milyon TL'yi geri ödeyecek. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de yönetime, Florya'nın elden çıkarılmaması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.



İSTENMEYEN ADAM DİAGNE

PSG maçında zorla penaltı atışını kullanıp, kaçıran Diagne istenmeyen adam ilan edildi. Belçika basınına göre G.Saray'a şu ana kadar 900 bin Euro ödeyen C.Brugge, geri kalan 2.45 milyon Euro'yu ödemeden oyuncuyu göndermek istedi. Ancak G.Saray'dan ret yanıtı geldi.



FALCAO: ÇOK ÇALIŞIYORUM

SAKATLIĞI nedeniyle takımdan ayrı kalan Radamel Falcao dün sosyal medyadan taraftarı sevindirecek bir mesaj verdi. Kolombiyalı yıldız, 1.5 aylık ara sonrasında salonda çalışırken ve ormanda koşarkenki fotoğraflarını paylaşıp "Çok sıkı çalışıyorum" ifadelerini kullandı.