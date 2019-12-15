Ankaragücü'nün 3 planı vardı:

1- 1-9-1 oynayacağız..

2- Kaleye yakın kalabalık savunma yapacağız..

3- Orgill'i hızlı hücuma kaçırıp golü arayacağız..

Galatasaray'ın Ankaragücü savunmasını delmek için 3 şansı vardı:

1- Kanatlara hızlı ve çabuk inip Falcao'nun kafasına etkili ortalar yapmak...

2- Rakip savunma arasına gollük paslar atmak.

3- Özellikle 18 yayına topları kesip dışarıdan şut atarak golü bulmak.

Galatasaray ilk 45'te Falcao'nun kafa vuruşu dışında etkili bir pozisyon bulamadı.

Ankaragücü'nün en kalabalık olduğu yerlere Belhanda'nın dikine sürekli sert pas atması hataydı. Lemina-Feghouli- Babel üçlüsü "Topu ben kullanayım" anlayışı içindeydi. Özellikle Babel çok pozisyonda geç karar vererek Galatasaray'ın çabuk hücum etmesini engelledi. Nagatomo-Ömer Bayram ikilisi ortak kanat bindirmesi yaptı ama etkili ortalar kullanamadı.

Galatasaray'ın en büyük yanlışı kenarlardan yapılan ortalarda tüm oyuncuların Ankaragücü kalesinin içine girmeleriydi. Futbolcu, her şeyi kulübeden beklemeyecek bazen aklını devreye sokacak. Galatasaray'da bir oyuncunun şut atmak için ribaunt alanına gitmeyi düşünmemesi şaşırtıcıydı.

A.Gücü duvarını G.Saray duran topla çözdü. Ömer Bayram'ın mühendis titizliğindeki ortasını Feghouli mükemmel bir kafa vuruşuyla gol yaptı. Belhanda'nın penaltı vuruşundan sonra 2-0'ı bulan G.Saray'ın büyük takım refleksini kaybedip 10 kişi kalmış A.Gücü'nden art arda 2 gol yemesi ayıplanacak değil utanılacak bir davranış. Bu zihniyetteki bir takımın şampiyonluk yarışı içinde olması düşünülemez!