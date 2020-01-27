Galatasaray için Emre Akbaba'nın dönüşü Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanmak gibi oldu. 'Bir daha sahalara dönemez' diyenlere inat, Emre; disiplini, çalışkanlığı, öz verisi ve mesleğe olan aşkıyla hem yeniden hayata döndü hem de Galatasaray'a itici güç oldu. Konya deplasmanı kırılma noktası gibiydi. Emre Akbaba'nın, Saracchi'nin, Ömer Bayram'ın ve Falcao'nun ortaklığı sonucu atılan goller, önemli bir üç puan getirdi. Seri ve Lemina'nın orta sahada oyun organizasyonu üstlendiği Galatasaray, topa hakim olurken rakibe önde baskı yaptı ama galibiyette kanatların kullanılması özellikle Saracchi ile Ömer'in yaptığı bindirmeler, Konya savunmasının tüm dengesini bozdu. Aykut Kocaman, Galatasaray'ı durdurmak için orta alanı kapalı tuttu ama Galatasaray kalabalık Konya savunmasını kanatlardan hızlı hücumlarla açtı. Falcao ile Akbaba'nın attığı iki golü de Ömer ve Saracchi'nin yaptığı bindirmeler sağladı. G.Saray, bir savunma oyuncusunu mutlaka transfer etmelidir. Lemina-Seri ikilisi topu kullanma konusunda çok başarılılar ama darbeli oyunda kolay yıkılıyorlar. Savunmaya alınacak bir stoper Donk'un orta sahaya geçmesini ve dinamizm kazandırmasını sağlar. Adem'in attığı gol de bir kenar ortası sonrası Mariano'nun asistiyle geldi. Yani Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ı durdurma planları tutmadı. Terim'in rakibi kenarlardan çözme düşüncesi Galatasaray'a 3 gol getirdi. Galatasaraylı futbolcularda yardımlaşma ve kazanma duygusu, sezonun ilk yarısına oranla zihinsel bir devrime dönüşmüş. Yani istekli, coşkulu, savunmayı takım halinde yapan ve keyif veren bir Galatasaray izliyoruz.