Alanyaspor'u turu geçtiği için kutluyorum. Erol Bulut'un öğrencileri ilk maçtaki galibiyetin avantajını Türk Telekom'da iyi kullandılar. Galatasaray ilk maça derin bir rotasyonla çıkmasaydı kaybetmeyebilirdi. Fatih hoca, ideal 11 ile takımını sahaya sürerken, amacı turu geçmekti. İkinci yarı coşkulu, istekli ve müthiş baskılı bir Galatasaray izledik. Skor 3-1'e geldi ama müthiş pozisyonlarda Feghouli golleri atamadı. Onyekeru'nun bir şutu direkten döndü. Stadı dolduran taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya karakter koymalarından mutlu oldu. G.Saray'ın elinde artık bir tek lig kaldı. Fatih Terim'in oluşturduğu istikrarlı kadro, oyuncuların birbirleriyle bütünleşmesi Galatasaray'ı zirve yarışının göbeğine itecektir. Temposu yüksek, gerilimi fazla, bol gollü kupa gecesinde sahanın en kötü ismi hakem Yaşar Kemal Uğurlu idi. Kartlarını doğru kullanmadı, özellikle kaleci Marafona'nın oyunu sürekli geç başlatmasına göz yumdu ve yüzü kızarmadan da sarı kartlarını 90+6'a alay eder gibi gösterdi. Mariano'yu çift sarı karttan kırmızı ile attı. Ama beş faul yapan N'Skala'ya ancak altıncı faulünde sarıyı gösterdi. Avantaj kurallarını keyfine göre uyguladı.