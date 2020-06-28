Kağıt üzerinde favori olmakla sahada favori olmak aynı şey değil. G.Saray’ın Başakşehir’e kolay teslim olacağını asla düşünmüyorum. Başakşehir'in favori gösterilmesi, farklı galip geleceği algısı bence G.Saraylı oyuncularda ciddi bir hırs ve de motivasyon yaratacaktır.

Başakşehir'in futbolu ve ilk yarıda TT Stadı'nda galip gelmesi doğal olarak Okan Buruk ve öğrencilerini favori kılıyor. Kağıt üzerinde favori olmakla sahada favori olmak aynı şey değil. Galatasaray'ın Başakşehir'e kolay teslim olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü Fatih Terim ve sahadaki birçok oyuncu son iki yılda şampiyonluk yaşadılar, büyük maçlarda nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Rize'de ve G.Antep maçında Galatasaray'a resmen hakemler operasyon yaptı.



ADAM GİBİ YÖNETİRSE

Galatasaray son iki yılda geriden gelip şampiyon oldu. Bunu en iyi Göksel Gümüşdağ bilir. Geriden gelip şampiyon olacak performansı G.Saray gösterirdi ama TFF ve MHK'deki gizli eller işi garantiye almak için Galatasaray'ın önünü kestiler. Eğer Ali Palabıyık -kendisine güvenmiyorum- ama eğer vicdanına dayanıp adam gibi maç yönetirse Galatasaray-Başakşehir çatır çatır bir mücadele olacaktır.





Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram, kart görmeleri halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Sezon başında sıtma hastalığına yakalanan ve 9 maç oynayan Onyukuru, tek golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.



11 KİŞİ VARSA EKSİK DEĞİL!

Ligin son şampiyonu Galatasaray'dır. Bu özellik bile oyuncuların sorumluluk almaları için yeterlidir.



Fatih Terim'in bir sözü vardır: "Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir!" Sezon başında 28 kişilik kadro oluşturuluyorsa bunun anlamı her oyuncu Galatasaray'a hizmet edecek kalitededir. Ayrıca Başakşehir'in favori gösterilmesi, farklı galip geleceği algısı bence Galatasaraylı oyuncularda ciddi hırs ve motivasyon yaratacaktır. Galatasaraylı oyuncular Avrupa hedefinden uzaklaşmak istemiyorsa, bu maçı kendileri adına onur mücadelesi haline getirebilirler. Çünkü bu lig bitinceye kadar son şampiyon Galatasaray'dır. Bu özellik bile oyuncuların sorumluluk almaları için yeterlidir.



HAKEM OLAYLARINDAN HİÇ ETKİLENMEDİ

Abdullah Avcı dönemi dahil Başakşehir, en başarılı sezonunu Okan Buruk ile birlikte yaşıyor. Başakşehir sadece ligde şampiyonluğu kovalamıyor Avrupa'da da önemli başarılara imza atıyor. Bu değişimin temelinde Okan Buruk var. Galatasaray ekolünde yeşeren ve büyüyen Okan, kendi futbol yeteneklerini de Galatasaray yeteneği ile birleştirip Başakşehir'de farklılık yaratıyor. Süper Lig'de Başakşehir dışında çift santrfor ile oynayan başka takım yok. Ancak Başakşehir'in bu başarılarına rağmen hakem olaylarından çok fazla etkilenmediğini de vurgulamak isterim. Başakşehir, kompakt futbolu mükemmel uygularken zengin hücum hattı ile de rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanmıyor.