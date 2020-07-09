Futbolu sadece yetenekli oyuncularla oynamak başarı için yeterli değildir. Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır. Akıllı futbolcu ne zaman pas vereceğini, ne zaman top süreceğini, ne zaman tek pas oynayacağını ve nasıl pozisyon alacağını bilir. Alanya'daki Galatasaray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onun da kalitesini göstermesi keyfine bağlı! Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü.

Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada 'çenebaz' olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır. Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz. Galatasaray topa hakimdi, sürekli rakibin üzerine gitti ama devreyi yenik kapadı. Rakibin üzerine çok hücum etmek yerine etkili hücum etmek daha değerlidir. Alanya 3 atakta iki gol attı.

Galatasaraylı oyuncular devre arası Terim'den sert ültimatom almış olacaklar ki ikinci yarıya daha çok koşup mücadele ederek başladılar.

Belhanda'nın yönetiminde çok fazla adamla hücuma kalktılar ama Alanyaspor'un klasik kontratakları karşısında sıkıntı da yaşadılar. Belhanda ve Linnes'in vuruşlarını kaleci Marafona başarıyla önlerken Adem'in kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı.

Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivas kaybetmişti ancak G.Saray'ın kadro kalitesi yenilgiyi getirdi. Bu sezon Galatasaray hatalı kadro mühendisliğinin zafiyetini fazlasıyla yaşadı. Sakatların ve cezalıların yerine görev yapan oyuncular ile başarıyı yakalayamadı. Yeni sezon için yeniden bir kadro planlaması yapılmalı.