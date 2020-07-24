G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim önceki gün kulüpte bir araya geldi. Görüşme için yorumunuz nedir?

Bu buluşma tamamen yeni sezon planlaması üzerinedir. Galatasaray'da kiralıklar gidecek, sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, ayrıca transfer edilecek futbolcular belirlenecek. Terim ve Cengiz, hem bu oyuncu isimleriyle hem de kulübün bütçesi ile ilgili bir görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Terim'in yönetime sunduğu bir oyuncu listesi olduğunu biliyorum. Bir çoğu ile ön görüşmeler yapıldı. Belhanda ve Feghouli'nin durumu masaya yatırıldığı gibi Falcao'nun verimsizliği, Arda'nın da transferi ana konular arasındaydı.



CENGİZ, ARDA İÇİN BABALIK YAPMALI

Arda Turan'ın dönüşü G.Saray'a sıkıntı mı doğuruyor? Buradaki sorun nedir?

Arda'nın ismi G.Saray'la geçtiğinden itibaren yönetimin bu transfere sıcak bakmadığını biliyorum. Özellikle başkan Cengiz, büyük ücretler karşılığı Arda'yı alamayacağını dile getirmişti. Duydum ki, camianın hatırlı bir kişisi Arda'nın transferi için başkanla bir görüş alışverişinde bulunmuş. Bu şahıs, öyle hatırı kırılabilecek bir kişi değil. Başkan, geri adım atar mı bilmem. Terim'in de Arda'yı tekrar yuvada görmek istediğini biliyorum. İnatlaşmak hem G.Saray'a hem Arda'ya hem de bu konuyu tartışanlara zarar verir. Arda'nın alacağı ücret maç başına Euro değil de TL bazında olursa başkan da kapıyı açarsa transfer gerçekleşir. Ayrıca Arda, G.Saray Akademisi'nin en değeri varlıklarından birisidir. Giderken G.Saray'a para kazandırmıştır, Avrupa'da top koştururken bile G.Saraylı kimliğini öne çıkarmaktan asla geri adım atmamıştır. Önerim, başkan Mustafa Cengiz bir babalık yapıp bu transferi makul ücretlerle bitirmelidir.



BURAK YILMAZ 2-3 SENE DAHA OYNAR

Burak Yılmaz 35 yaşında Lille'e gidiyor. Bu transferi Türkiye, Burak ve Beşiktaş açısından nasıl yorumlarsınız?

Burak Yılmaz, her hocanın isteyeceği bir golcü tipidir. Atletik yapıya sahip, saha içinde gezinen, çok çalışan hatta rakip defans arkasına mükemmel koşular yapan bir oyuncu olan Burak'ı kaybetmek Beşiktaş'ı yeni sezonda ciddi şekilde yaralar. Yaşına bakıp Burak'ı değerlendirmek yanlış olur. 39 yaşındaki İbrahimoviç eğer Milan'da oynuyorsa bu çok çalışmasının ve atletik yapısının ürünüdür. Burak da benzer özelliklerle en az 2-3 yıl daha oynar. Lille, Burak'ı alarak gol sıkıntısını çözer.



AVCI, TRABZON İÇİN İDEAL HOCA OLABİLİR

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı da teknik adam olarak listesine aldı.. Bordo-mavililer nasıl bir teknik adam ile yola devam etmeli?

Trabzonspor için en ideal isim Abdullah Avcı'dır. Bir Karadeniz insanı olan Avcı, Trabzonsporluları coşturacak futbol karakterini bordo-mavili takıma aşılar. Çünkü dünya futbolunu yakından takip eden ve bir sistem adamı olan Avcı, Trabzon'da kafaca daha rahat çalışır, kuracağı güçlü ekiple ve yönetime aldıracağı hedefli oyuncularla Trabzonspor'u şampiyonluğa oynatır. Başakşehir'de kaçırdığı şampiyonlukların temelinde taraftar ve medya desteğinin olmaması yatmaktadır. Trabzon-Avcı birlikteliği Karadeniz'de yine fırtınalar estirir.