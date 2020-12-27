G.Saray uzun bir aradan sonra Trabzon'da maç kazanmayı başardı. Arda'nın devre biterken attığı gole kadar Trabzonspor alan savunması yaparak ve geriye yaslanarak G.Saray'a geniş alanda pas yaptırmamaya dikkat etti. Donk ve Marcao ikilisiyle geriden oyunu başlatan G.Saray ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdi. Belhanda bazen Trabzon ataklarına dönüşen top kayıpları yapsa da orta alana verdiği destekle ön plana çıktı. Kompakt oyun anlayışı içinde enerjisini fazla harcamayan Trabzon gol pozisyonu üretmek için kontratakları ve duran topları kovaladı. Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu köşeden kurtaran kaleci Okan'ın zamanlaması ve takipçiliği mükemmeldi.

G.Saray kanatlardan Saracchi ve Omar ikilisiyle bindiriyor ama Trabzon savunması hata yapmıyordu. Topa G.Saray hükmediyor, Trabzon alan savunmasından vazgeçmiyordu. Bir ara oyun kalabalıktan orta alanda tıkandı.

Lider gibi oynayan ve oynatan Arda Turan ayağındaki topları kolay kaybetmiyor, savunmada Marcao-Donk dikkatli oynuyordu. 44. dakikada G.Saray ilk kez hızlı ve etkili pas yaparak hücuma çıktı. Belhanda-Oğulcan-Emre üçlüsünün başlattığı hücumu Arda golle tamamladı

Trabzon ikinci yarı gol için öne çıkınca G.Saray hızlı atak yapacağı pozisyonları buldu. Oğulcan savunma arkasına yaptığı koşu ile Galatasaray'a ikinci golü kazandırdı. Gol öncesi Ömer'in attığı pasın şiddeti kaliteliydi.

G.Saray maç boyu takım savunmasından ve yardımlaşmadan vazgeçmedi. Hata yaptılar ama topu yeniden kazanmak için mükemmel bir mücadele sergilediler. G.Saray, Trabzon'da psikolojik bir galibiyet aldı. Eğer kaybetseydi, Trabzonspor zirveye yürüyecekti. Galatasaray ise Akyazı'da ilk galibiyetini alarak moral buldu. Her üç puan değerlidir ama bu üç puanın kıymeti sezonun bütününde anlaşılacaktır.