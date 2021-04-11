Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kayıpların altında teknik heyetin oyuncu seçimlerinin büyük rolü var. Galatasaray 9'da 8 yaparken en büyük başarısı kadro istikrarı idi. Oyuna sonradan girecek oyuncular bile kulübede pazarlık yapıyorlardı. Bu rekabet ortamı ve kadro istikrarı kaybolduğu için Galatasaray ritimsiz, uyumsuz, birbirine yabancı oyuncu grubuna dönüştü. Şimdi soruyorum: Karagümrük maçında Galatasaray'ın oyun lideri kim?

Aklı başında tek futbolcu vardı: Babel.. Savunmada Marcao, orta alanda Gedson Fernandes, Galatasaray'ın en iyileriydi. Şimdi gelelim maçın esas oğlanı Ali Palabıyık'a..

Geçen sezon şampiyonluk yarışında başroldeydi ve kendisi için "Sistemin adamı" demiştim. Ayrıca VAR'da görev yapan Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini eski MHK feshettiğinde karşı çıkmıştım ama o da para kazanmak için sistemin adamı olmuş. En tehlikeli hakem biçimi Ali Palabıyık'tır: Kibar ve içten pazarlıklı...

Palabıyık temassız pozisyonlara faul çaldı, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık hareketi resmen görmezlikten geldi. Koray'ın, Babel ile girdiği pozisyona topu elle düzeltmesine 'karnına çarptı' karşılığını verdi. Yani Palabıyık bozacı, Arslanboğa da resmen şıracıydı... Bu ikili şuna karar vermişler: Sen sahada kararını ver, ben VAR'da düzeltirim.

Galatasaray'ın attığı golde Babel'in elini gören bu ikili sarı-kırmızılı oyunculara yapılan kartlık hareketlere faul bile çalmadı. Özellikle Kerem'e son dakikalarda yapılan hareket penaltıydı. En ufak bir itme koşan oyuncuyu bozar. VAR karara karışmamalıydı. Hakem Palabıyık da verdiği kararın arkasında durmalıydı.