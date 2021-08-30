Galatasaray'ı izlerken her türlü sonuca hazır olacaksın. Kaçırılan pozisyonlara da yapılan hatalara karşı da sabır tesbihini elinden bırakmayacaksın. Üç gün önce Randers'e karşı çok koşan bir Galatasaray izledik. İki topu direkten dönen Diagne'nin çalışkanlığını övdük. Barış Alper'in hızından ve çabukluğundan müthiş keyif aldık. Kasımpaşa maçında Alper de Diagne de sefilleri oynadı. Özellikle gol krallığı tacını takmış Diagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diagne o golleri atsaydı maç çok erken bitecekti. İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu. Aanholt ile Boey'in yorgunlukları vardı. Boey'in Kasımpaşa'nın ilk golünde Jörgensen'i takip etmemesi büyük hataydı. Umut Bozok'un golünde ise hatanın tümünü Taylan'a yüklemek asıl hata olur. Muslera'nın baskı altındayken Taylan'a topu atması doğru değildi. Sezona formsuz başlayan Muslera'yı bu pasları atmaması için Terim uyarmalı. Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi ve çok pas hatası yaptı. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli.

İlk yarıda hücuma çabuk çıkan, tempoyu yükselten, ayağa pas yapan ve bol pozisyon üreten bir Galatasaray izledik. Cicaldau ile Kerem'in attığı iki gol hazırlanış ve takipçilik olarak çok güzeldi. Morutan vatandaşı Cicaldau'ya attırdığı gol öncesi rakip ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu. Bu iki Rumen'i fizik olarak güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Cicaldau çıktıktan sonra G.Saray'ın pas ritmi arıza yaptı.