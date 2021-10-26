Fatih Terim'in oyuncularını derbiye motive etmek için pazar günü NEF Stadı'nda yaptırdığı antrenman işe yaramadı. Galatasaraylı oyuncular kazanmak ya da kaybetmemek için sahada kafaca hazır değildi. Sergen Yalçın'ın iki sürpriz ismi Umut Meraş ile Larin sol kanatta yarattıkları tehlikelerle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Arka direkte attığı gollerle ünlenen Larin'e duran toplarda önlem almamak teknik heyetin dersine çalışmadığını gösteriyor. Ayrıca büyük tecrübe Muslera'ya yenilen ikinci golde boşa çıkmak yakışmadı. O topa çıkıyorsan vuracaksın. G.Saray, Avrupa'da sergilediği oyun anlayışını derbiye yansıtamadı. Taylan-Berkan ikilisi ile Morutan çok top kaybı ile birlikte çok fazla pas hataları yaptı. Terim keşke tecrübeli Babel ile maça başlayıp Moskova'daki gibi Morutan'ı sonradan oyuna alsaydı. Berkan mücadele olarak çok zayıf kaldı ve kaptırdığı toptan sonra rakibi kovalayacak fizik güçte değildi. Berkan ile Taylan kritik anlarda orta alanda kazandıkları topları Beşiktaş savunması az adamla yakalanmasına rağmen çabuk hücuma dönüştüremedi. Savunmada Marcao-Nelsson ikilisi yeterince destek alamadıkları gibi orta alanda yapılan top kayıpları yüzünden etkili gelen Beşiktaş'ın güçlü hücum hattı ile fazlasıyla sıcak temas yaşadı. Pazar günü idmanda her şutu gol yapan Diagne rakip kaleye tek şut bile atamadı. Vida'nın yaptığı penaltı bir puan almak için G.Saray adına büyük fırsattı. Cicaldau, Babel hatta Kerem varken topa gelişigüzel vuran Mostafa'ya penaltı attırmak hataydı. G.Saray'ın en hırslı ve en aklı başında olanı Kerem'di.