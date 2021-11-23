Trabzonspor'un farklı galibiyeti ile oynadığı oyun, hiç örtüşmüyor. G.Antep, 90 dakika neredeyse tek kale oynadı, inanılmaz goller kaçırdı, çizgiden toplar çıktı ama kazanan bordo-mavililer oldu. Gervinho, Bakasetas ve Hamsik'in olmadığı kadrosu ile Trabzonspor, evinde G.Antep'e karşı çok zor dakikalar yaşadı. Abdülkadir Ömür'ün sürpriz golü, G.Antep'te bir an için şaşkınlık yarattı. Djaniny ile Cornelius, rakibin şaşkınlığından faydalanıp 2 güzel gole imza attı. Maçın ikinci yarısında oyunun, topun ve pozisyonların hakimi G.Antep FK oldu. Sezon başından bu yana Trabzonspor'un ilk defa bu kadar mahkum olduğunu gördüm. Ancak oyunun başında Vitor Hugo'nun konuk takımdan Dicko'ya yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR'ın devreye girmemesi de ayrıca şaşırtıcıydı. Trabzon eğer 10 kişi kalsaydı maçın sonucu böyle olmazdı. Trabzonspor, G.Saray ve Beşiktaş'ın kaybettiği hafta, G.Antep'e karşı bir kırılma yaşayabilirdi; ancak Erol Bulut'un öğrencileri final toplarında vuruş konusunda beceriksizdi.

Trabzonspor savunması da gol yememek için müthiş bir mücadele sergiledi. Genç kaleci Arda Akbulut, kurtarışları ile ön plana çıktı. Abdülkadir Ömür, gemisini sırtlamak için sahanın her yerine bastı, çok çalıştı. Djaniny, Nwakaeme ve Cornelius savunmaya kadar yardıma gelip Trabzonspor'u yediği baskıdan çıkarmak için müthiş özveri ortaya koydu. Trabzon, mahkûm oynadığı maçta 3 puanı alarak rakiplerinin beklentilerine izin vermedi, moral ve psikolojik olarak da liderliğini güçlendirdi.