Başkan Burak Elmas maç sabahı Florya'ya gidip oyunculara ve tedirginlik yaşayan Torrent'e şu konuşmayı yapıyor: "Başkanlar gelip geçici, Galatasaray kalıcıdır. Benim ibra olmamamı kafanıza takmayın, sahayı çıkıp maçınızı oynayın ve kazanın." Başkan Elmas'ın moral yüklü konuşması takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in kazandığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlamadı öz güven olarak da yükselmesini sağladı. Galatasaray'ın ön alan baskısında Gomis, Karagümrük savunmasının önde duvar olurken pas istasyonu görevini de yaptı. Gomis'in etkin oyunu Babel'in, Van Aanholt'un, Cicaldau'nun ve sakatlanana kadar Kerem'in isabetli top kullanma ve hızlı hücum etme konusunda verimli olmalarını sağladı. Fizik gücü yetersiz olan ve Kerem'in yerine oyuna giren Emre Kılınç hiç katkı veremedi. Kerem'in kanadına geçen Babel vatandaşı Aanholt ile pas ortaklığı kurup hücuma destek verdi. Karagümrük top cambazı Emre Mor ile pozisyon üretmeye çalıştı ama Galatasaraylı oyuncular rakibe geniş alan bırakmamaya özen gösterdi. Cicaldau topu kazanma, rakibi kovalama ve isabetli pas üretme konusunda istekliydi. Torrent'in işler iyi giderken çok erken değişikliğe gitmesi G.Saray'ın bir anda ritmini bozdu. Barış tercihi takımı bir anda 10 kişi bıraktı. Muslera kurtardığı penaltı dışında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.