Adnan Polat'ın başkanlığının son döneminde Galatasaray sezonu 8'inci bitirmişti. Burak Elmas başkanlığında Galatasaray için yaşanan en kötü sezon nihayet geride kaldı.

Galatasaray son iki şampiyonluğunu dönemin başkanı Dursun Özbek'in kurduğu kadroyla yakalamıştı. Özbek'in aldığı oyuncuları, Cengiz yönetimi paraya dönüştürmüştü. Galatasaray menfaatleri için Metin Öztürk ile aynı listede buluşan ve güçlü isimlerden bir yönetim kurulu oluşturan Dursun Özbek'in başkan seçilirse yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratacağına inanıyorum. Üstelik Galatasaray'ın tüm projelerinin Özbek başkan seçilirse hayata en hızlı şekilde geçeceğini biliyorum.

Mevcut kadronun kalitesi Galatasaray taraftarını gelecek sezon güldürecek yapıda değil. Muslera, Nelsson, Kerem, Marcao ile 11'de forma şansı bulamasa da Antalya'ya yine golünü atan genç golcü Mostafa Mohamed'in dışında kaliteli oyuncu yok.

Taylan-Berkan ikilisi iki yerli olarak sezonu gol atmadan tamamladı. Cicaldau ile Morutan kendilerine ödenen paraların karşılığını veremedi. Çapsız, kompleksli Torrent de başarısızlığın üstüne tuz biber oldu. Torrent'in kibri, takıntısı oyuncuları da küstürdü. Aklı fikri parada olan ve sık sık sözleşmesini dile getiren İspanyol hoca sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları oynatıp gelecek sezon da geniş kadroda yer alacak isimlere şans vermedi. Altyapıdan bir oyuncuyu bile oynatmayı düşünmedi. Yeni yönetim Galatasaray'ın başına hedefleri olan, hırslı, başarıya aç, güçlü yardımcıları olan ve hem oyuncuya şefkatli davranın hem de gerektiğinde disiplini ön plana çıkaran bir hocayı getirmeli.