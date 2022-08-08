Galatasaray, Mertens ile Lucas'ı iyi ki almış. Bu iki oyuncu Galatasaray'ın orta alanda ve hücumdaki çehresini müthiş değiştirir. Eğer Mertens ile Lucas alınmasıydı transfer mühendisliği topal kalırdı. Mertens tam bir tek vuruş ustası. Eğer ilk yarıda Oliveira ile Akbaba'nın pozisyonlarını Mertens yakalasaydı vuruş kalitesiyle kesin gol yapardı. Lucas da savunmanın önünde çalışkan, hırslı, enerjik ve dinamik yapısıyla tam bir "Dalgakıran" olacak. Tam 60 dakika orta alanı Berkan'a mahkum bırakmak hem Oliveira'yı bozdu hem de Antalya'nın göbekten rahat hücum etmesini sağladı. Orta sahadaki uyumsuzluk, Galatasaray'ın hücuma organize çıkmasını engelledi. Oysa Midtsjö kamptan hazır olarak gelmişti ve ilk 11'de başlaması gerekirdi. O Midtsjö, Gomis'e "Al golü at" pasını verdi ve sezona Galatasaray'ın galibiyetle başlamasını sağladı. Okan Hoca'nın son anda çift forvete geçmesi da galibiyette pay oynadı.

Geçen sezon ligde teslimiyetçi bir Galatasaray izlemek zorunda kalan taraftarlar ilk yarıdaki 25 dakikalık mücadeleyi çok beğenmişler. Ama ben Fiorentina maçındaki Galatasaray'ı göremedim. Ayrıca Seferovic de gol için yeterli desteği alamadı. Belki çok koşan, mücadele eden ama rakibe pozisyonlar da veren bir Galatasaray izledik. Muslera yine muhteşem kurtarışlar yaptı.

Bütün sezon Kerem ve Yunus ile Galatasaray, kanatları götüremez. Mutlaka dikine çabuk ve hızlı giden, dar alanda çalım atan bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Ayrıca Mertens ile Lucas transferlerinden sonra kampın ve hazırlık maçlarının yıldızı Emre Akbaba'nın olumsuz etkilendiğini hissettim.