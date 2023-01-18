G.Saray zor da olsa Alanyaspor'a karşı son yıllarda yaşadığı şanssızlığı kupada kırdı. Okan Buruk'un büyük cesaret göstererek derin rotasyona gitmesi kafalara "G.Saray turu bu kadroyla geçer mi?" sorusunu getirdi. Sonuç; Okan hoca başarılı oldu. Güvendiği oyuncularla ve sonradan yaptığı değişikliklerle kupada çeyrek finale yükseldi. Tam kadro sahaya çıkan Alanyaspor, ilk 15 dakikada farklı kazanacak pozisyonları Eduardo ile yakaladı ama ya vuruş beceriksizliğine ya da direğe takıldılar. Nelsson'un sürpriz kafa golü sonrası G.Saray bir anda oyuna hakim oldu. Ve Mertens'in mükemmel golü ile skoru 2-0'a getirdi. Belçikalı yıldızın kalite kokan golüne kaleci Runarsson fazlasıyla uzandı ama çaresiz kaldı. Skorun rehaveti olsa gerek 2. yarı G.Saray ancak 78. dakikada etkili olabildi. Alanya önde yaptığı baskıyla G.Saray savunmasına zor anlar yaşattı. Candeias'ın oyuna girmesi hücum zenginliğini Alanysapor'a getirdi. Okan hoca mutlaka bir sol bek almalı. Bu işin Emre Taşdemir ile yürümeyeceğini net bir şekilde gördük. Eğer Rashica destek vermese Emre, dağılırdı. Dubois kontrollü ve dengeli oynadı. Midtsjö sahanın çalışkanıydı. G.Saray'ın 2. yarıdaki etkisiz oyununun nedeni derin rotasyonun oyuncularda yol açtığı birlikte oynama alışkanlığının olmamasıydı. Alanya maçı, kaleci Okan adına psikolojik açıdan zordu. Kupada elendikleri Bakasetas ve Siopis'in de oynadığı takıma karşı ciddi hatalar yapmış, hatalı goller yemiş ve ağır eleştirilmişti. İlk 15 dakikada arkadaşlarının hatasından kaynaklanan pozisyonları kurtarmakta başarılıydı.