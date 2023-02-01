Merkez Hakem Kurulu başkanlığına ilk kez bir kadın olarak Lale Orta getirildi. Lale Orta'yı eskiden beri tanırım, FIFA kokartlı bir hakemdi ve üstelik görev aldığı MHK'lerde de kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Sayın Orta'nın şöhreti yayıncı kuruluşta yaptığı pozisyon ve hakem yorumlarıyla yükseldi. Lale Orta, birçok hakemin yetersiz olduğunu vurgulamış, hatta VAR'da görev yapanların kalitelerini sorgulamıştı. Şimdi bir MHK Başkanı olarak kendisinden öncelikle VAR'ı kaliteli hale getirmesini bekliyorum.







Ehliyetsiz ve yeteneksiz hakemlere görev vermemesini istiyorum. Çünkü söylemleri kayıt halinde bulunuyor. Eğer söylemleriyle eylemleri arasında bir uyum olmazsa Lale Orta bende hayal kırıklığı yaratır. Profesör kimliğinin içinde eğitmenlik görevi de var. Atamalarda adaletli olmalı, hakemleri maçın zorluğuna göre belirlemeli. Hata yapanları affetmemeli ve gözlemcileri de gözden geçirmeli. Ayrık otları ayıklamalı. Yalnız kendisine bir uyarım var; MHK Başkanı olduktan sonra sosyal medyasını kapatmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü daha önce yazdıkları sosyal medyayı yakından takip eden insanların arşivlerinde bulunuyor. Yani sosyal medyadaki geçmişinden ürküp hesap kapatması yanlış.



SESSİZ VE DERİNDEN!

Galatasaraylı Erden Timur yine mükemmel işlere imza atıyor, özellikle transferlerde derinden ve sessiz hareket ediyor. Kaan Ayhan transferi yerli oyuncu açısından çok önemliydi ve Erden Bey bu işi 400 bin Euro kiralama, 2.8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bitirdi. Kaan Ayhan sezon başından beri Okan Buruk hocanın ısrarla istediği isimlerden biriydi. Seferovic'i büyük sükse yaparak Galatasaray'a getirdi ama karşılığını alamadı ve Seferovic ligde gol atmadan uçağa binip İspanya'ya uçtu. Bu transferin en önemli yönü, eğer kiralık olarak gelen Seferovic, 20 maç oynasaydı zorunlu satın alma şartı devreye girecek, yıllık kendisine 2.4 milyon Euro ödenecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacaktı. Ayrıca Benfica'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecekti.







G.Saray, bonuslar hariç 7.2 milyon Euro'luk bir yükümlülükten kurtulmuş oldu. 3 milyon Euro fesih bedeli isteyen Van Aanholt da PSV'ye kiralandı ve alacakları da Hollandalı ekip tarafından ödenecek.

Şimdi Erden Timur, Okan Buruk'un isteğiyle bir kanat forvet arayışına başladı. Adaylar arasında kanatta da oynayabilen Antalyalı Haji Wright var. Okan hoca, bir kanat oyuncusunda çalım atma becerisi, topla dikine rakip alana çabuk gitmesi, etkili orta yapması hatta skora katkı sağlaması gibi özellikler arıyor. Bunu daha önce Galatasaray, Rodrigues ve Onyekuru ile yaşadı. Bu iki futbolcu da hızlı, çabuk, çalım atabilen, gol atan ve attıran oyuncuydu. Barış Alper ve Kerem maalesef çalım becerileri çok kısıtlı oyuncular. Pozisyonları sonlandırmada sıkıntı yaşıyorlar, orta yapma konusunda da çok etkili değiller



AMİR KARTAL'A İLAÇ OLUR

A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'ne katılan ve ödül alan Konyaspor'un eski hocası İlhan Palut ile Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic üzerine bir söyleşi yaptım. İlhan hoca, Amir'i öve öve bitiremedi. Özellikle oyun aklına, çevre kontrolüne, koşu kalitesine ve topa vuruş becerisine değindi ve bana, "Büyük takımların hepsinde çok daha rahat ve çok daha iyi oynar" dedi.







Ben de oyuncuyu yakından izliyorum. İş disiplini, çalışkanlığı ve hırsını hep beğenmişimdir. Beşiktaş orta alana önemli bir transfer yaptı. Josef de Souza'nın sakatlığı, Atiba'nın yaşı, Dele Alli'nin istikrarsızlığından sonra Amir Hadziahmetovic transferine en çok Şenol hocanın sevineceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın orta alanında yaşanan zafiyeti Amir Hadziahmetovic ortadan kaldıracak kapasite ve kaliteye sahip.