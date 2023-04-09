Jesus, “Maçlar sahada kazanılmıyor. Ligin sportif değeri yok” söyleminden suçlu bulunmamışsa, Arjantinli’nin tepkisine ceza verilmesi operasyon olduğunu kanıtlar

Disiplin Kurulu, İcardi'ye ceza verir, Tahkim de onaylarsa ve bu ceza lige yansırsa adaletsiz bir karar olur, vicdanları kanatır. Ayrıca İcardi'ye verilecek ceza MHK'ye "hem suçlusunuz hem de güçlüsünüz" apoletini takar. Maçın hakemi Kadir Sağlam ile VAR'daki Özgür Yankaya, Kaan Ayhan'ın yüzüne kalkan tehlikeli harekete faul vermeyerek, iki net pozisyonda penaltıyı çalmayarak G.Saray'a resmen operasyon yapmışlar ve turunu çalmışlardır.







G.Saray, 3 maymunu oynayan bu iki hakem yüzünden oyuncu grubu olarak primlerini kaybetmiş, kulüp yarı finale çıkma ve galibiyet parasını alamamış, o gün yağmur çamur ve soğuğa rağmen tribünleri ağzına kadar dolduran taraftarlar, takımlarının emeğinin çalınması karşısında kahrolmuşlardır.







VİCDANLI KARAR VERİN!

Disiplin Kurulu ve Tahkim vicdanlı ve adaletli bir karar vermeli. Eğer Jorge Jesus'un "Maçlar sahada kazanılmıyor. Bu ligin sportif değeri yok" söylemi ceza almamışsa İcardi'nin emeğinin çalınmasına gösterdiği tepkiye ceza vermek, operasyonun masa başında yapıldığını kanıtlar! O zaman Portekizli Jesus da haklı çıkar.





İcardi'nin PFDK'ya sevk edilmesine neden olan paylaşımı.





BÜYÜKEKŞİ HESAP SORMALIDIR!

G.Saray yönetimi bu işin peşini bırakmamalı. Görüntüleri UEFA'ya taşımalı hatta haklarını aramak adına savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. İnsan yaşamında böyle bir haksızlığa uğrayanlar ellerindeki güçlü kanıtla mahkemeye başvurduklarında davayı kesin kazanırlar. Lale Orta ve hakemlerinin yaptıkları dayanılmaz noktaya varmıştır. Taraftarların sinir uçlarına dokunulmaktadır. 6222 yasa gereği bu kararların neden verildiği derinlemesine araştırılmalı. Yoksa birileri seçim öncesi futbol üzerinden karışıklık mı yaratmaya çalışıyor? Taraftarların sabırlarını mı test ediyor! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Lale Orta, Tolga Özkalfa ve hakemleri odasına çağırıp hesap sormalıdır. Hatta bu ekibe "Bana mı operasyon yapıyorsunuz" diye tepki koymalıdır. Sonuçta MHK'nin de başı TFF'dir.