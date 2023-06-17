Galatasaray ailesi

Kazanılan zaferde Başkan Özbek’in başlattığı sevgi ortamının payı büyük. Okan hocanın aidiyet duygusu, doğru transferler, takım içindeki huzur ve tribünlerle aşk yaşayan Mauro İcardi’nin patlamasıyla mutlu son geldi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı. Galatasaray camiasına şampiyonluk hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah devamı gelir ve bu şampiyonluk 5'inci yıldızın habercisi olur. 1985 yılında İstanbul'a geldim. SABAH'ın basın dünyasına adım atışında benim de katkım var. Yani kurucular arasındayım. 1985'ten bu yana 23'üncü şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın 17 şampiyonluğuna tanık oldum. Bu şampiyonluklarda Derwall, Mustafa Denizli, Kalli, Hollman, Fatih Terim (toplam 8 şampiyonluk), Lucescu, Gerets, Kalli-Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu ve Okan Buruk'un imzaları var.







KAZANILAN KUPANIN DEĞERİ ÇOK BÜYÜK

Bu arada kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa ile Devler Ligi'nde Real Madrid ile oynanan iki çeyrek final maçını çıplak gözle statlarda izledim. Mesleki kariyerimde bu başarılar önemli bir yer tutuyor. Bu benim için büyük bir şans oldu. 23'üncü şampiyonluk stratejik açıdan çok değerli. Neden mi? Galatasaray son 3 yılda şampiyon olamadığı gibi son sezonu 13'üncü sırada tamamlamıştı. Şampiyonluğu yeniden hatırlamak ve camiasına, taraftarına hatırlatmak açısından, genç taraftarların duygularını, inançlarını pekiştirmek açısından 23. şampiyonluk çok kıymetli oldu. Galatasaray, dibe vurduğu sezonlardan sonra ayağa kalkmak için çabuk ve güçlü refleks gösterebilen, kendini yenileyen, doğru adımlar atabilen bir camia olduğunu kanıtladı.









40 YILLIK GALATASARAYLI

Dursun Özbek ve yönetimi ile özellikle Erden Timur sezon başında doğru bir karar vererek ligi 13'üncü bitiren ve travma yaşayan oyuncularla yolları hemen ayırdı. Yepyeni bir transfer politikası uygulandı. Ve; Erden Timur'un transfer sihirbazlığında çok kıymetli, tecrübeli, kaliteli ve iş ahlakı güçlü oyuncular alındı. 4 büyük takımda toplam 10 golcü kulüplerin malıydı. Ligde tek kiralık golcü İcardi oldu. Arjantinli yıldız, 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı. Ben sezon başı özel hayatındaki dalgalanmalar nedeniyle İcardi transferine şüpheli gözlerle baktım. O İcardi herkesi yanılttı. Mütevazi kimliğiyle, attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurdu. İcardi transferini risk olarak görmüştüm ama yanıldım ve özür diledim. Bir gerçek var ki; İcardi'yi Galatasaray'ın sevgisi, Galatasaray taraftarının büyük desteği büyüttü. Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' şarkısı Galatasaray taraftarının İcardi'ye aşık olmasını sağladı. İcardi coştu, Galatasaray şampiyonluğa koştu. Okan Buruk ile Erden Timur, oyunculara içinde sevgi olan önemli dokunuşlar yaptı. İcardi'nin patlamasında Okan Buruk'un sevgi içerikli önemli dokunuşları etkili oldu. Örneğin; İcardi ailevi sorunlar yaşarken, Okan hoca sabırlı davrandı, arkasında durdu ve çözüm üretmesi için her türlü desteği verdi. Ligin ikinci yarısına bir isim verilse 'İcardi sezonu' demek doğru olur.



OKAN HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Büyük çoğunluk Okan Buruk'a karşı çıkıp yan gözle bakarken ben Galatasaray tarlasından yetiştiğini, aidiyet duygusunun yüksek olacağını ve başarıyı kucaklayacağını söylemiştim. Mahcup olmadım. Okan Buruk'a teşekkür ederim. Erden Timur'u da kutluyorum; Lucas Torreira gibi müthiş bir oyuncuyu transfer etti. Ben son yıllarda böyle yüreğiyle oynayan, korkuyu yüreğinde hissetmeyen, tekmeye kafa sokan, her yere yetişen 'ahtapot'a benzeyen Lucas gibi bir oyuncu görmedim. Galatasaray bir takım oyunu oynadı. Yönetimden teknik heyetine, Florya'dan çalışan aşçısından, bahçıvanına kadar bir sevgi bütünlüğü yaşadılar. Kenetlendiler. Önce yönetim aile oldu. Ardından teknik heyet ve futbolcular aile oldu. Taraftarlar ve camia sevgisiyle, desteğiyle ailenin kucaklayıcısı oldu. Galatasaray sevgisi yapıştırıcı, birleştirici bir güç sağladı.



SİNERJİ BIR ARAYA GETİRDİ

Bu önemli şampiyonlukta Başkan Dursun Özbek'in camiada başlattığı 'Sevgi İklimi' de çok etkili oldu. Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreninde birbirleriyle konuşmayan, medya üzerinden birbirlerine eleştiride bulunan bazı başkanlar, sevgi ikliminin yarattığı sinerji ile bir araya geldi. Başkanlar tablosu, Galatasaray'ın ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir camia olduğunun göstergesidir. Sonuç; Galatasaray aile olduğunda hep şampiyon olur.

