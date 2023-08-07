SORU-F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek için bir yöneticisinin, "O senin karşına çıkamaz, hitabet kabiliyeti yok" dediğini açıklamış, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Selim Soydan da SABAH Spor'a verdiği röportajda bu yöneticinin G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk olduğunu ifade etmişti. Sonrasında Başkan Koç, Soydan'ı doğruladı. Sizce Öztürk böyle bir ifade kullanmış mıdır?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Selim Soydan'ın önce SABAH Spor'da yazdığı, sonra da Ali Koç'un resmi siteden açıkladığı söylemlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ali Koç bana gelip 'Sizi canlı yayına davet ediyoruz ama gelmiyorsunuz' dedi. Ben de kendisine 'Burası münazara yeri değil. Birinin diksiyonu iyidir, birinin kötüdür. Sonunda kazanan çıkar ama bu haklı olduğu anlamına gelmez. Hitabet yeteneklerini karşılaştıracak değiliz' karşılığını verdim…" Şimdi ben soruyorum, Başkan Ali Koç ile Metin Öztürk arasındaki bu diyalog 29 Mart'taki Kulüpler Birliği toplantısında yaşanıyor. Başkan Koç, ne hikmetse 4 ay bekliyor ve diyaloğu resmileştiriyor. 4 ay sonra yapılan bu açıklamanın amacı, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Eğer 29 Mart'tan hemen sonra başkan Koç, bu diyaloğu gündeme getirseydi polemikler oluşur, tartışmalar yaşanabilirdi. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, Galatasaray şampiyon olmuş, 4 ay sonra Başkan Koç, Öztürk'ü Brütüs ilan etmeye çalışıyor.

Bu kavganın kaybedeni Galatasaray olmaz çünkü Metin Öztürk ile Zalgiris rövanş maçından sonra Başkan Dursun Özbek'in de bulunduğu ortamda konuşup bu durumu sordum. Öztürk de bana, "Bir insanın arkasında böyle güçlü bir başkan varsa sırtı yere gelmez" dedi. Başkan da yaptığı açıklamayla konuyu kapattığını söyledi. Nedense F.Bahçe Kulübü, G.Saray'ı saha dışına çekip yıpratmaya çalışıyor. Geçmişte Başkan Ali Koç, Fatih Terim için hiçbir tartışma yokken birden bire 'Sicili bozuk' diye bir ifade kullanmıştı. Maalesef Başkan Koç, kavga etmekten hoşlanıyor. Önce Erden Timur'a kafayı takıp dosya hazırlatacağını söyledi. Sonra Özbek'i televizyonda düelloya çağırdı. Şimdi de Metin Öztürk'ü Brütüs ilan etti. Türkiye'nin en önemli holdinginin veliahtı Ali Koç'un böyle polemiklere ihtiyacı yok. İki başkan bir araya gelip yemek yer, her sorunu konuşur ve sonunda anlaşırlar. Kavga Türk futboluna zarar veriyor.







Milli Takımlar eski sorumlusu Selim Soydan ile SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın 1 Ağustos'ta yayınlanan söyleşisi gündeme damga vurdu. Soydan'ın, Metin Öztürk ile ilgili ifadeleri günlerce konuşuldu.



AMAN DİKKAT! HAFİFE ALMAYIN

SORU-Galatasaray yarın Olimpija Ljubljana ile zor bir maç oynayacak. Okan Buruk nasıl bir oyun ve taktik anlayışla sahaya çıkmalı? İlk 11 nasıl olur?

Uyarıyorum, Ljubljana çantada keklik bir takım değil. Çok koşuyorlar, güçlü mücadele ortaya koyuyorlar. Bugün UEFA listesine eklenecek Kerem Demirbay ile birlikte Torreira ve Zaniolo'nun ilk 11'de oynayacak olmalarını bir avantaj olarak görüyorum. Yani G.Saray daha güçlü bir takımla sahada olacak. Bakambu forvet olarak oynar, Zaha ve İcardi ihtiyaç olduğunda sahne alır. Ayrıca Okan hocanın Avrupa'daki en büyük şansı, 11 yabancı ile de oynayabiliyor olması. Dikkat edilecek nokta, Zalgiris maçlarındaki gibi rakibe kontrataklar için geniş alan bırakılmamasıdır.



8 VE 10 NUMARA TRANSFER EDİLECEK

SORU-Transfer devam ediyor. Galatasaray duracak mı yoksa yıldızların devamı gelir mi?

Ben Erden Timur'un Galatasaray'a bir 8, bir de 10 numara alacağını biliyorum. Ayrıca eski gözdeleri Rashica'nın da transferini bitirmeye çalışıyorlar. Çünkü Oliveira ve Mertens'in 50 maçlık periyodu götürebileceğini düşünmüyorlar. Kerem Demirbay da üçüncü Türk olarak Süper Lig'de görev yapacak.