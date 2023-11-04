G.Saray teknik heyeti, Torreira'ya büyük bir nazar boncuğu takmalı. Takım sahada 11 kişiydi ama Torreira'nın ekstra oyunuyla Kasımpaşa'ya karşı resmen 12 kişi mücadele ettiler. Sahanın her yerine basan, ikili mücadeleleri kazanan, tekmeye kafa sokan, yüreğini sahaya bırakan, coşkusundan vazgeçmeyen muhteşem bir Torreira izledim. Zaha için 'Hoş geldin' diyorum. Nihayet özlenen Zaha'yı karşımızda bulduk. Coşkulu, istekli, iştahlı ve kazanma duygusuyla dopdoluydu. 1. goldeki savurduğu şut, ikinci goldeki akıllı vuruşu alkışlanacak güzellikteydi. Fizik olarak biraz daha güçlenirse G.Saray adına fark yaratır. Bir alkışı da Sanchez hak ediyor. Sol stoperde yerini yadırgamadı. Yine oyuna akıllı toplar soktu, asla boşa pas atmadı. Nelsson'un, Abdülkerim'in yaptığı pozisyon hatalarını da kapatmak için mücadele etti. Zaha'nın müthiş oynadığı ilk 45'te çok üstün G.Saray izledik. Fizik kalitesi eksik olmasına rağmen Ziyech'in topun şiddetini ayarlayan mükemmel paslarına tanık olduk. Ziyech çıktı, Tete girdi, G.Saray'ın bir anda oyun ritmi bozuldu. Çünkü Tete çok top kaptırdı, Boey'in de dengesini bozdu. Muslera sonrası kaleye geçen Günay da hatasızdı. Okan Buruk'a önerim var; kendisine yapılan oyuncularla ilgili eleştirileri kafasına takmamalı ve kadroyu kurarken restleşmemeli. Nelsson'u kazanmak istiyor ama bu takımın sol bekte sorunu var. Sanchez, Abdülkerim, Boey üçlüsünü bozmamak gerekir. Ayrıca neden oynatılmıyor denilen bazı oyuncuları da hazır olmadan sahaya sürmemelidir.