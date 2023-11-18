A Spor'da Burak Yılmaz, Montella'nın yardımcısı olmamalı dediniz… Konuyu biraz açar mısınız?

Burak Yılmaz'ı futbolculuk ceketini çıkartıp Şenol hocanın yardımcısı olma konusunda kutlamıştım. Hatta Burak'ı mütevazi bir kimlikle hareket ederek, teknik adamın altında görev kabul etmesine antrenörlükteki geleceği adına olumlu bulmuştum. Ancak Beşiktaş'ın, Antalya'ya yenildiği maçtan sonra yaptığı açıklamalar bir teknik adamlık refleksine yakışmadı. Ayrıca bir röportajda dile getirdiği ifadeler çok yaralayıcı oldu. Yeni başladığı hocalık kariyerindeki ifadelerinden dolayı tepetaklak hale dönüşen Burak Yılmaz'ın milli takıma katkı sağlayacağına inanmıyorum. Burak kendi içinde yaşadığı travmaları önce aşmalı, hocalık konusundaki eğitimleri tamamlamalı, sonra da kankası Arda Turan gibi bir kulüpte görev alıp başarı merdivenlerini tırmanmalı. Şu anda Burak'ın, Montella'nın yardımcısı olması, oyuncularla yaşayacağı diyaloglardan dolayı zarar görmesine neden olur.









MHK BAŞKANI, DAVA AÇMASAYDI SUÇLAMAYI KABUL ETMİŞ OLURDU!



MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu uğradığı hakaretler nedeniyle Ali Koç'u mahkemeye verdi… Fenerbahçe de açıklama yaptı "istifa etmeli İbanoğlu" diye yorumunuz nedir?

MHK Başkanı İbanoğlu eğer Fenerbahçe Başkanı sayın Ali Koç'u mahkemeye vermeseydi kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş olurdu. Fenerbahçe'nin dava süresinde İbanoğlu'nu istifaya davet etmesini bence TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi değerlendirmelidir. TFF başkanı, İbanoğlu'nun dava süresinde görevini yaparken tarafsız olamayacağına inanıyorsa İbanoğlu'nun istifasını beklemeden görevden alabilir. Ancak "Dava ayrı iş ayrı" bakışıyla davranıyorsa ve "Ben İbanoğlu'nun tarafsızlığına inanıyorum" diyorsa sorun yaşanmayacağına da kefil olacağının kanıtıdır. Fenerbahçe, İbanoğlu'nu mahkemeye vermesiyle ilgili bir şekilde şikayette bulunmuyor. İşini tarafsız yapacağı konusunda endişe duyduğunu vurguluyor… Sonuçta Büyükekşi seçilmiş bir başkan, İbanoğlu ise atanmış kişidir. İbanoğlu ile ilgili kararın sahibi Sayın Büyükekşi'dir.









HAKEMLER KENDİLERİNİ HEP HANCI GÖRÜYOR!



G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hem futbol hem medya için temiz eller operasyonu şart demişti. Aradan geçen zamanda hiçbir şey olmadı ne dersiniz?

BEN yıllardır hakemlerle ilgili şunu söylerim "TFF gider, MHK gider, Kulüp başkanları gider, teknik adamlar gider biz hakemler kalırız" düşüncesindeler. Sonuçta hakemler kendilerini hancı, saydığım kurumları da yolcu kabul edip kafalarına göre hareket ediyor. Elinizde güçlü bir hakem kadrosu olmadığı için operasyon yapamıyorsunuz. Çapsız, yeteneksiz hakemlerin işine son veremiyorsunuz. Hakemlerin düzelmesi eğitimle olmaz. Ancak rekabet ile olur, işini doğru yapan insanlarla olur… Maç yönetemeyen bir hakem VAR'da da görev yapmamalıdır. VAR'daki hakem istediği hakeme yardım ediyor, istemediği hakeme de 3 maymunu oynuyor. Ligin son 3 haftasına bakın ve VAR'ın ne yapmadığını görün. Hakemler ve VAR hakemlerinin son haftalarda yaptıkları hatalara baktığımız zaman ben şu mesajı alıyorum "Ey kulüpler aklınızı başınıza alın, üstümüze gelmeyin bizi yenemezsiniz"



DOSTLUĞUN YEŞERMESİ İÇİN İYİ BİR FIRSAT



Almanya-Türkiye maçından beklentiniz nedir? Avrupa'ya nasıl bir mesaj veririz?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra Almanya'yı ziyaret etmesine denk gelen milli maçı çok değerli buluyorum. Avrupa'da Türkler'in yoğunlukta yaşadığı en önemli ülke Almanya. Berlin'deki Almanya- Türkiye milli maçı iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluğun yeşermesi için büyük değer taşıyor. Almanya'da doğup büyüyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Alman Milli Takımını seçmişlerdi ama bu ikili asla Türk olduklarını unutmadılar. Almanya 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den çok fazla işçi aldı. Bu dostluk mücadelesinin sahada güzel bir birlik yaratacağına inanıyorum.