UEFA, G.Saray'ın 3 Ekim'de Old Trafford'daki M.United maçı dahil tüm karşılaşmalara kaliteli hakemler gönderdi. Ve bu hakemler adaletli düdükler çaldı. 7 Ekim'de başlayan İsrail- Filistin savaşında Türkiye'nin tavrı bir anda UEFA'nın anlayışını da değiştirdi. Hatta Celtic taraftarları, Filistinlilere verdiği destek yüzünden UEFA tarafından cezalandırıldı.







G.Saray tribünlerinden Filistin'e verilen destek ve açılan İngilizce pankartlar belki böyle cezalandırılıyor! Bayern'e ilk kez tecrübesiz bir Portekizli hakem Antonio Nobre gönderiliyor, Alman ekibinin attığı ilk gol iki kez kontrol ediliyor, ne hikmetse VAR bozuluyor… Barış Alper'e yapılan faulde Bayernli oyuncuyu ikinci sarıdan atamıyor. Portekizli gidiyor, Manchester maçımıza İspanyol geliyor! İtalyan- Fransız-Polonyalı- Belçikalı-Hollandalı hakemlere kıran mı girdi?







LOBİMİZ MAALESEF YETERSİZ

Şenes Erzik'i mumla arıyoruz. Şenes Bey, FIFA ve UEFA'da görev yaparken Türk takımlarının hakkı gasp edilmiyordu. A Milli Takım, 2002'de Dünya üçüncüsü olurken, Şenes Bey Türkiye'yi hakem mafyasına yem etmedi. Maalesef Servet Yardımcı, UEFA'da Şenes Erzik kadar güçlü yetkilere sahip değil. Almanya'daki Bayern maçındaki skandal hakem kararları ve RAMS Park'taki M.United maçında verilmeyen penaltı ile 'komik' olarak adlandırılan ofsayt kararı ile ilgili TFF devreye girmedi.







Oysa UEFA'ya Bayern maçı sonrası bir başvuru yapabilirdi. G.Saray yönetiminin başvuruya UEFA şöyle cevap vermiş: "Biz ekrandan pozisyonun ofsayt olmadığını gördük ama ekrana veremedik." Ama G.Saray yönetimine o ekran görüntüsünü UEFA yetkilileri maalesef vermedi! UEFA'nın samimi olduğunu düşünmüyorum. Bayern ve ManU lobileri resmen çalışıyor!







Bu konuda iki takıma bu hatalar yapılsaydı, yöneticileri UEFA'yı topa tutar, medyaları da olayı manşetlerden verirdi. Maalesef Türk medyası bir Avrupalı medya gibi hareket etmiyor ya da edemiyor. Gruptan Manchester ikinci çıkarsa, G.Saray da 4. olursa hiç şaşırmam.



IFAB'a göre, pozisyonda penaltı çıkmalıydı. Omuza gelen top sekerken golün diğer bölümlerine gelen top yavaşlayıp yumuşar.



MHK BAŞKANI NE DEDİ?

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, ülkesinde bir numaraymış! Ama VAR'daki İspanyol meslektaşları ise Sanchez'in iki kalibre altındaymış. Konuştuğum eski bir MHK başkanının bana yaptığı mükemmel yorumu sizinle paylaşıyorum: "El pozisyonu net penaltı. Top ele geliyor ve ölüyor! Sorun şu; Manchester'ın forması beyaz, oyuncunun içine giydiği içlik beyaz, top da beyaz. Oyuncunun giydiği içlik formadan ayrılacak bir renkte olmalı. IFAB, buna güya önem veriyor! Nasıl mı? İki takımın tozlukları farklı olmak zorunda. Çünkü buna dikkat etmenin ana nedeni, hakemin hangi oyuncunun faul yaptığını kolay tespit etmesi. İşin doğrusu VAR'daki hakemler Sanchez'i izlemeye davet etmeli ve kararı ona bırakmalıydılar." İspanya'nın 1 numaralı hakeminin, maç öncesi 3 beyazı tespit edememesi tam bir skandal! G.Saray'ın penaltısı göz göre göre İspanyol hakemlerin taraflı davranışları yüzünden güme gitti.



CEFERİN'E KADAR GİDİLMELİ

UEFA, yakın puanlardaki takımların maçlarını aynı anda oynatmalı. B.Münih-Kopenhag maçı, G.Saray-ManU mücadelesinin sonucu belli olduktan sonra başlamamalıydı. B.Münih resmen maç boyu al gülüm ver gülüm yaptı, Kopenhag 1 puanı güle oynaya cebine koyup yerini korudu. G.Saray kendi göbeğini kesmek zorunda. UEFA izin verir mi? M.United ve Bayern lobileri ortak hareket eder mi? Böyle bir planı bozmak için G.Saray yönetimi güçlü bir ekiple uğradığı haksızlıkları anlatmak adına UEFA Başkanı Ceferin'e ziyarette bulunmalı. Bayern'ın rekorunu kaybettiğini düşünürsek Old Trafford'daki maçı M.United'ın kazanacağını düşünüyorum.