Okan Buruk acilen G.Saray'daki bireysel laubaliliğe el koymalı. Çünkü oyuncular birbirlerine gol attırmak adına net pozisyonları kolayca harcadılar. Özellikle Icardi'ye servis yapmak adına final vuruşlarından kaçıp pas vermeyi tercih ettiler. Başakşehir gibi takımlara karşı skor avantajını farklı bir noktaya getirdikten sonra "Al sen golü at" anlayışını sergileyebilirsiniz. G.Saray'daki yaşanan bu gol attırma laubaliliği skorun büyümesini engelledi. Barış Alper'in destek aldığı o kadar çok belli ki fizik gücü ile özellikle ilk yarı Başakşehir savunma hattını dağıttı. Attığı golü resmen yoktan var etti, inatçılığı, mücadeleci yapısı sayesinde mükemmel bir vuruş yaptı. Barış'taki bu yükselişi kutlamak gerekir. Davinson ile Muslera, oyunu geriden çok akıllı başlattılar, mümkün olduğunca ayağa isabetli pas attılar. Muslera'nın efsane kaleci Taffarel'den öğrendiği degaj yapma stili sayesinde G.Saray, Başakşehir kalesine çok çabuk hücum etti. Torreira çalışkanlığı ile orta alana ambargo koydu, Icardi sürekli iki Başakşehirli savunma oyuncusu tarafından marke edildi. Zaha G.Saray'ın oyun düzenini bozuyor. Çalım atma sevdasından vazgeçmiyor en kötüsü topu kaptırdığında rakibi kovalamıyor, rakip ceza alanına girdiğinde pas vermeyip gelişi güzel vuruşlar yapıyor. Arkadaşlarını da attıkları kötü paslardan sonra vücut dili ile eleştiriyor. Zaha takım oyuncusu asla değil. Barış'ın attığı golün formülü Okan Buruk'tan geldi… Okan Hoca, golden kısa süre önce Kerem ile Barış'ın yerlerini değiştirdi ve Başakşehir savunmasının dengesini bozdu. Barış Alper de fizik gücünün de etkisi ile ağları buldu.