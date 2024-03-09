Rekorlar gecesine G.Saraylı oyuncular güzel futbolla ayak uydurdu. Penaltıda İcardi'nin hat-trick yapması için topu Kerem Demirbay'a vermesi çok güzel bir jestti. Gol sonrası sevinç yumağının içinde Arjantinli yıldız baş köşede yer aldı. Köhn'ün muhteşem erken golü ile maça başlayan G.Saray, oyunun kontrolünü hiç elinden bırakmadı. Okan hoca, dar kadro ile adeta şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları, tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü. Bir haftalık ceza Zaha'ya yaramış ki daha istekliydi, takım oyununa ayak uydurmaya özen gösterdi. İcardi, 10 numara gibi orta alana gelip oyunu yönlendirme konusunda liderlik yaptı. Attığı gol sonrası sevinçten havalara uçtu ve tribünlerle aşk yaşadı. Yedek kulübesinden çıkıp Ergin Ataman türü sevinç hareketi, özlediği günlere dönüşün belgesiydi. Mertens, yaş almayan oyuncu grubuna giriyor. Koşuyor, basıyor, mücadele ediyor. Ve en önemlisi aklı ile oynayıp arkadaşlarını yönetiyor. Kerem Aktürkoğlu, etkili görünmese de oyunun savunma yönünde takıma çok destek verdi. Koştu, rakibi kovaladı, özellikle ikinci yarı bazı takıntılarından vazgeçip topu en yakın arkadaşına pas olarak kullandı. İki gol yemesine rağmen Muslera, tam bir denge kalecisi. Rakip hızlanınca oyunu yavaşlatıyor, G.Saray hücuma kalkacaksa topu hızlı sokuyor. G.Saray, psikolojisini güçlendiren farklı bir galibiyet aldı. Kerem Demirbay'ın attığı ilk iki gol, kalitesinin, tekniğinin ve vuruş becerisinin bir göstergesiydi.