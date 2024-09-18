Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a saldırı yapılan, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan G.Saray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk 5 maçta 5 galibiyet aldı. Ve cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. G.Saray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alışverişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti. Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı. Mertens etkili oynarken arkadaşlarını da oyunun içinde tuttu. Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var. Gençler öğrenme adına ayaklarına gelen bu usta Mertens şansını iyi değerlendirmeli. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan-Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı. Batshuayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Bir de kendisi ağları havalandırıp görevini yaptı. G.Saraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi. Osimhen, İcardi, Jakobs ve Sallai'li bir G.Saray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Üst üste alınan Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.