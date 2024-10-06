“Fatih Terim’in ismini gündeme getirip İbrahim Hatipoğlu’nun görüştüğünü yazanlar var. Fakat Terim, eski öğrencisi Okan Buruk’u çok seviyor. Öküz altında buzağı arayanlar, yangın çıkarmaya çalışmasınlar.”

Sonuç olumsuz olursa teknik direktör Okan Buruk'un tahtı sallanır mı? Ne dersiniz?

G.Saray'ın 2 yıl şampiyon olmasında Okan Buruk'un büyük payı var. Özellikle gövdeli oyuncuların yönetilmesi konusunda çok başarılıydı ama en büyük desteği Erden Timur'dan görüyordu. Şimdi Okan hoca, Florya'da yaşanan dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Maalesef yönetim, Florya'da destek olabilecek o kişiyi bulamadı. Timur özellikle tüm oyuncularla yakından ilgileniyor ve Okan hocanın maçlara tamamen konsantre olmasını sağlıyordu. Okan Buruk üzerine oyunlar oynanıyor. Bunu da parayla yönetilen bot hesaplar yapıyor. Amaç G.Saray'ı, Okan Buruk'u ve yönet-i mi yıpratmak. Okan hocayı değiştirmek G.Saray'a fayda değil, zarar getirir. Yönetimin de böyle bir anlayışta olduğunu düşünmüyorum. Hatta Fatih Terim'in ismini gündeme getirip, İbrahim Hatipoğlu'nun görüştüğünü yazanlar var. Hatipoğlu, Terim'in yakın dostu, her koşulda görüşüyorlar.







Bir olay anlatayım; Geçen sezon G.Saray, evinde F.Bahçe'ye yenildikten sonra Okan Buruk ile Fatih Terim, Küçük Metin'in (Metin Çekiçler) cenazesinde bir araya geldi, sohbet etti. Terim, Buruk'a şöyle dedi: "Bu tür yenilgiler yaşanabilir. Kafana takma, senin iyi bir takımın var. Konya'da kazanırsın ve şampiyon olursun." Terim, eski öğrencisini hem seviyor hem de destek vermeye devam ediyor. Öküz altında buzağı arayanlar boşuna yangın çıkarmaya çalışmasınlar. O yangını çıkarmaya çalışanlar, yaktıkları ateşin odunları olur. Bu arada ibrasızlık konusunda çalışan eski yöneticilerin isimleri bende saklı, utansınlar.



TÜRKMEN ATAMASI SIKINTILI

Alanyaspor maçı nasıl geçer, sonuç ne olur?

Kasımpaşa ve Rigas maçlarında yaşanan skandal sonuçlardan sonra G.Saraylı oyuncuların Alanyaspor'a karşı yüksek konsantrasyonla oynayacaklarını düşünüyorum. Takım halinde taraftarlara karşı Alanyaspor karşılaması bir özür dileme mücadelesi olacak. G.Saray'ın puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Ancak MHK'nın hakem olarak Mehmet Türkmen'i atamasını sıkıntılı görüyorum. Çünkü MHK, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardığında yerine 2 yılı doldurma şartı olmasına rağmen Mehmet Türkmen'i almak içi FIFA'ya başvuruda bulundu. G.Saraylı futbolcuların maç boyunca hakemle diyaloğa girmemeleri gerekir. Çünkü hakem Türkmen, TFF Süper Kupa finalinde sahaya giren Okan Buruk'a kart göstermediği için medyada eski hakemlerce ağır eleştirilmişti. G.Saray taraftarı da sıkıntılı süreçten geçen oyunculara maç boyu destek vermelidir.