Dursun Özbek'in "Galatasaray'ı ateş altına aldılar" söylemine ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevabına yorumunuz nedir?

Benim sevdiğim bir atasözü şöyle der; "Başarısızlığın ve beceriksizliğin kendisi olduğunu kabul etmeyen kişiler çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulurlarmış." G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, Divan Berat töreninde dile getirdiği "Bu dönemde G.Saray, yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır" söyleminin alt yazısı "Çamur at izi kalsın. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Meyve veren ağaç taşlanır" gibi atasözleriyle eş değerdedir.

G.Saray, küllenmiş konuları yeniden alevlendirmeye çalışan, hukuk kararlarını yok sayan bir zihniyetle mücadele etmektedir. F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlediği her basın toplantısında G.Saray'ı sürekli odak noktasına oturtması bir travmadır. Kendi kapılarının önünü süpürmeyip başkalarının kapılarının önü konusunda ısrarla yorum yapanlar, içine düştükleri çaresizliğe çözüm üretemediklerini görememektedir ya da gördükleri halde "Görmüyor" yapıyorlardır. Oysa kafayı Galatasaray'a takacaklarına kendi şapkalarını öne koyup "Biz nerede hata yapıyoruz?" diye kendilerine sorabilseler çözüm üretme konusunda daha kolay yol alırlar. Tehdit diliyle, itham diliyle ve çamur atma diliyle başarılı olamazsınız. Yazımı bir Hint atasözü ile bitiriyorum: "İşaret parmağınla birini suçladığında, geri kalan 3 parmağın sana dönük olduğunu sakın unutma…"



G.Saray, Başakşehir ile ligde önemli bir maça çıkacak. İlk sınavdan sonra nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

G.Saray, kupada Başakşehir'e karşı çok derin bir rotasyon yaptı. Okan Buruk, ideal kadrodan 9 oyuncuyu oynatmadı. Sonradan yapılan değişikliklerle G.Saray, oyunun kontrolünü eline geçirdi. Batshuayi eğer penaltıyı gol yapsaydı, G.Saray kazanacaktı. Şimdi G.Saray, Sara dışında ideal 11 ile sahada olacak. G.Saraylı oyuncuların bir oynama alışkanlıkları var. Bunu avantaj olarak görüyorum. Sadece Sara'nın yerine kim oynayacak? Bana göre iki alternatif var;

1- Sağ bekte Sallai, ortada Sara'nın yerine Kaan görev yapabilir.

2- Kaan sağ bekte kalır, Torreira'nın partneri Kerem Demirbay olur.

Sağ bekte Sallai, göbekte Kaan ile başlamak kulübeden hamle gücünü arttırır. Örneğin; G.Saray kanatlarda sıkıntı yaşarsa Sallai hücuma geçer, Kaan beke gelir, Demirbay ortada görev yapar.