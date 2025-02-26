Portekizli hocalar Türkiye'de görev yaparken akıl tutulması yaşıyorlar. Tarih 22 Ekim 2022… F.Bahçe evinde Başakşehir'i 1-0 yeniyor, Jorge Jesus: "Türkiye zor lig. Kaliteli ve beni şaşırttı." 11 hafta sonunda F.Bahçe 23 puanla lider, G.Saray 18 puanla 8. sırada. G.Saray lider olunca Jesus, "Ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor" diyor. Mourinho, F.Bahçe'nin başına geçiyor. Sezon başında: "Maçlar çok çetin, takımlar iyi savunma yapıyor. Kazanmak kolay olmuyor. Başkan Koç bana 'burası kolay lig değil' demişti ve haklı çıktı." İşler kötü gidince çark ediyor ve şöyle diyor: "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlesin! Karanlık ve kirli bir lig, kötü kokuyor. Toksik bir lig. Bilseydim gelmezdim." TFF ile Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını söyleseler de Mourinho lige zarar vermeye devam ediyor. Kimse Mourinho'nun kafasına gelsin diye silah dayamadı. Transferi Ali Bey bitirdi ve kendisine muhteşem bir imza töreni düzenledi. Mourinho'nun son bombası derbiden sonra yaptığı açıklamalardır. Rams Park'ı bir ormana, kulübede zıplayanları maymuna benzetti. F.Bahçeli yorumcular ırkçılık demeyebilir, Avrupa'daki manşetler ise "Mourinho'ya ırçılık suçlaması" diye bas bas bağırıyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eğer TFF önünde Türkiye amblemi varsa, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gereğini yapmalı. Bu söylemler Türkiye'nin imajına zarar veriyor. Acun Ilıcalı, Survivor'da bir yarışmacıya 'maymun' kelimesini kullandığı için haklı olarak sert tepki koymuştu. Sayın Ilıcalı ve Sayın Ali Koç, Mourinho'ya bu söylemlerinden dolayı sert bir uyarı yapmalı. Acaba Mourinho kovulmanın planlarını yapıp servetini çoğaltmayı mı düşünüyor!