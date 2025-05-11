Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile aradaki fark 8 puana ulaşınca, şampiyonluk şarkıları söyleyenleri 'Matematik olarak şampiyon olmadık. Camiayı gereksiz şekilde havaya sokmayın' diye uyarmıştı ve haklı çıktı. Galatasaraylı oyuncular, başkanlarının mesajını almamış olacaklar ki Trabzon'da kendilerini şampiyon gibi görüp etkisiz oynadılar. Büyük maça hazır değillerdi.

Yunus, katkı sağlamadı. Barış Alper saç baş yoldurdu. Barış'ın 8. dakikada atamadığı gol faciaydı. Çok top kaptırdı, çok pas hatası yaptırdı. Eğer ilk yarıda Muslera'nın Visca'ya yaptığı faul ofsayt çıkmasaydı, Galatasaray kalesinde penaltı görecekti.

G.Saray adına Sanchez-Abdülkerim ikilisi, kaleci Muslera ile birlikte ciddiyet içinde oynadılar. Torreira ve Sallai çalışkandı. Sara ise dağınıktı. Osimhen tek başına Trabzon savunmasına baskı uyguladı. Ve gol atmak için de fazlasıyla çırpındı. İlk yarının sonlarına doğru Trabzon etkiliydi. Muslera, Visca ile Mendy'nin şutlarını kurtardı. Okay'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Soyunma odasında Okan Buruk, gerekli telkini yapmış olacak ki Galatasaraylı oyuncular akıllarını başlarına toplayarak oynadılar. Resmen Trabzonspor kalesine gol atmak için kamp kurdular. Bir topu direkten dönen Abdülkerim, Galatasaraylıların beklediği golü bir duran top sonrası kafa vuruşuyla yaptı. Yunus'un Morata'ya attırdığı gol çok klastı. Galibiyeti perçinledi. Galatasaray puan farkını tekrar 8'e yükselttiği gibi şampiyonluk turunu Kayserispor maçına bıraktı.