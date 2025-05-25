Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuracaklarının sözünü verdi. Şampiyon olan kadrodan birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Efsane Muslera evine dönecek, Mertens de Galatasaray sevgisi içinde futbol hayatına nokta koyacak. 2024-25 sezonu Mertens için bence çok özel oldu. Çünkü Belçikalı yıldızın formasını giydiği PSV, Napoli ve Galatasaray şampiyonluk ipini göğüsledi. Okan Buruk, yeni sezon için kadroyu yaparken transfer edilecek oyuncuların rekabet ortamında yer alması gerektiğine dikkat etmeli. İki örnek vereceğim; 1-Göztepe karşısında önemli kurtarışlar yapan kaleci Günay, Galatasaray kalesini koruma konusunda güven tazeledi. 2-Alman Milli Takımı'nda oynamış Kerem Demirbay 4 kritik hata yaptı. 4'ü de Galatasaray kalesinde ciddi hata oldu. Kerem rekabete giremeyeceğinin sinyallerini verdi.

Ahmed Kutucu bal yapmayan arı gibi. Berkan ise sadece çalışkanlığıyla öne çıktı, oyuna yaratıcılık koyamadı. Jakobs böyle oynayacaksa Galatasaray'ın hücumlarına hızıyla ciddi katkı sağlar. Frankowski soru işareti olmaya devam ediyor. Morata tam bir takım oyuncusu. Savunmaya yardım ediyor, çok çalışıyor, rakibi gücü yettiğince kovalıyor. Hızlı hücumlarda etkili değil. Kulübeden katkı sağlayabilir. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın lideri gibi oynadı. Savunmada müthiş müdahalelerde bulundu. Galatasaray adına gecenin güzelliği Kaan'ın frikikten attığı jeneriklik goldü.