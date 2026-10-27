Galatasaray özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk devrede Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen -bana göre de çok doğru- Osimhen ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu. Barış'ın nefis yaptığı koşu ve kontrol sonrası ara pası ile Osimhen'in attığı şut mükemmeldi. Galatasaray'da her oyuncu birbirlerine yardım ediyor, önde rakibe baskı yapıyor, pozisyon üretiyorlar ama final vuruşlarında isabetli olamıyordu. Batrakov orta sahayı adeta bir maestro gibi yönetti. Torreira orta sahada yine inanılmaz toplar kazandı, Lemina agresifliği ve basit oynama alışkanlığı ile Sanchez-Abdülkerim ikilisine nefes aldırdı. Sanhez'in takipçiliği, dikkati, ters kademeye girişleri akıl doluydu. Özellikle Sanchez'in, Osimhen'in kafayla tamamladığı ve gol olan pozisyonda Fenerbahçe kalesine yere vurdurup gönderdiği top akıllıcaydı. Futbolda laubaliliğe asla ama asla yer yok. Galatasaray'ın skor avantajıyla başladığı ikinci yarıda bazı oyuncuların maç bitmiş gibi davranmaları Fenerbahçe'nin direnç sağlamasına yol açtı. Hele İrfan Can'ın attığı röveşata golü sonrası Fenerbahçe moral buldu ve Galatasaray kalesine baskı yaptı. Özellikle Okan hocanın Barış'ı çıkartıp, Leao'yu alması takıma olumsuz yansıdı. Portekizli oyuncu, takım oyunundan uzak bireysel takılınca bir anda Galatasaray sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İyi oynarken Batrakov'un ve çabukluğu ile savunmaya katkı yapan Jakobs'un çıkarılması bence çok yanlıştı. G.Saray derbiyi kazandı ama ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla tribünleri ve izleyenlere sıkıntılı anlar yaşattı.